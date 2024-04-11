海關機場緝獲值逾7000萬元氯胺酮　拘一外籍男子 (14:19)

海關在香港國際機場檢查兩件從德國抵港分別報稱載有琥珀及閃粉的空運貨物，共檢獲約129公斤懷疑氯胺酮，市值約7100萬元，並拘捕一名負責收貨外籍男子。
海關機場科空運貨物第三組署理高級督察楊子濠表示，機場科關員，前日（9日）清晨根據風險管理查驗一件由德國抵港貨物，該批貨物報稱為琥珀原石，共重238公斤，以一個紙箱盛載，經X光檢驗發覺貨物密度不一，開箱檢查發現內有38袋白色尼龍袋，封口位均紮有封條，關員發覺異常，於是打開尼龍袋檢查，發現內載有兩個透明膠袋，藏不同字樣的紙條，其中一袋載有不規則啡白色顆粒，另一袋顆粒全為奶白色，隨即安排毒品測試，奶白色的顆粒對氯胺酮呈陽性反應，另一袋則為普通石粒，當中共檢獲100公斤懷疑氯胺酮，估計市值5500萬元。
海關同日再查驗一件同樣從德國抵港貨物，報稱是車漆用的閃粉，貨物共重約108公斤以一個紙箱盛載，X光檢驗同樣密度有異，打開內有8個小箱，共裝有69樽不同顏色的粉末，當中發現29樽為白色粉末，經測試亦對氯胺酮呈陽性，檢獲的懷疑氯胺酮共29公斤，估計市值約1600萬元。
海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸指，案件隨後交由海關毒品調查科跟進，並立即展開監控遞送行動，同日下午在旺角拘捕收取兩件貨物的24歲外籍男子，並搜查他在區內的寓所，檢獲電子磅、鎅刀及多個行李箱等，相信用作包裝及分銷毒品。被捕男子報稱無業，經調查他於上月31日入境，於本月6日租住涉案單位，相信是販毒集團剛在港成立的一個毒品分銷網絡，海關相信已搗破一個新成立的毒品儲存及分銷中心，成功阻止毒品流入本港。