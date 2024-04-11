海關機場緝獲值逾7000萬元氯胺酮　拘一外籍男子 (14:19)

海關機場科空運貨物第三組署理高級督察楊子濠表示，機場科關員，前日（9日）清晨根據風險管理查驗一件由德國抵港貨物，該批貨物報稱為琥珀原石，共重238公斤，以一個紙箱盛載，經X光檢驗發覺貨物密度不一，開箱檢查發現內有38袋白色尼龍袋，封口位均紮有封條，關員發覺異常，於是打開尼龍袋檢查，發現內載有兩個透明膠袋，藏不同字樣的紙條，其中一袋載有不規則啡白色顆粒，另一袋顆粒全為奶白色，隨即安排毒品測試，奶白色的顆粒對氯胺酮呈陽性反應，另一袋則為普通石粒，當中共檢獲100公斤懷疑氯胺酮，估計市值5500萬元。

海關同日再查驗一件同樣從德國抵港貨物，報稱是車漆用的閃粉，貨物共重約108公斤以一個紙箱盛載，X光檢驗同樣密度有異，打開內有8個小箱，共裝有69樽不同顏色的粉末，當中發現29樽為白色粉末，經測試亦對氯胺酮呈陽性，檢獲的懷疑氯胺酮共29公斤，估計市值約1600萬元。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸指，案件隨後交由海關毒品調查科跟進，並立即展開監控遞送行動，同日下午在旺角拘捕收取兩件貨物的24歲外籍男子，並搜查他在區內的寓所，檢獲電子磅、鎅刀及多個行李箱等，相信用作包裝及分銷毒品。被捕男子報稱無業，經調查他於上月31日入境，於本月6日租住涉案單位，相信是販毒集團剛在港成立的一個毒品分銷網絡，海關相信已搗破一個新成立的毒品儲存及分銷中心，成功阻止毒品流入本港。