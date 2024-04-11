認發煽動帖文　葡籍男教師串謀煽動他人分裂國家罪成囚5年 (14:22)

葡萄牙籍被告黃煡聰（41歲）2014年移民英國，他在英國完成音樂學士後從事音樂項目工程師及教師。被告聞判表現平靜，步入囚室前向公眾席點頭。葡萄牙駐港總領事館代表有到庭旁聽。

練官指出，被告於2020年7月至2022年11月、約28個月間，管理「香港獨立黨」網站和facebook等6個社交平台，涉及發布42則煽動帖文，屬有計劃犯案，非一時意氣失去理智發泄。

練官續指，案發時香港正值多事之秋，政府應付社會事件和瘟疫疲於奔命，被告授人以柄令外國政客為其國家利益，藉著反對聲音及聲稱協助香港，加以批評及抵制中港。練官考慮到帖文牽涉國際層面等，認為本案情節嚴重，以78個月監禁為量刑起點。

對於辯方求情力陳，法官可按照國安法第33條的精神予以減刑，練官反駁指，被告只在警方問及下交出手機密碼，他警誡下把涉案行為推得一乾二淨，稱不認識合謀者亦無提供他人資料。練官不認為被告是自動投案，不構成減刑理由或累積考慮，只就他認罪並依照國安法減刑至下限，終判監禁5年。