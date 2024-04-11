明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

認發煽動帖文　葡籍男教師串謀煽動他人分裂國家罪成囚5年 (14:22)

被指為「香港獨立黨」主席的葡籍男教師涉管理網上平台，發帖文提倡香港成為英聯邦國家，他早前承認《港區國安法》下串謀煽動他人實施分裂國家罪，今（11日）於區院判刑。法官練錦鴻稱，令人百思不得其解的是，移居海外的被告按理效忠外國、落地生根，惟他身在安全之地卻鼓吹外國制肘中國，及以暴力手段推翻港府，裁定本案屬情節嚴重，判囚5年。

葡萄牙籍被告黃煡聰（41歲）2014年移民英國，他在英國完成音樂學士後從事音樂項目工程師及教師。被告聞判表現平靜，步入囚室前向公眾席點頭。葡萄牙駐港總領事館代表有到庭旁聽。

練官指出，被告於2020年7月至2022年11月、約28個月間，管理「香港獨立黨」網站和facebook等6個社交平台，涉及發布42則煽動帖文，屬有計劃犯案，非一時意氣失去理智發泄。

練官續指，案發時香港正值多事之秋，政府應付社會事件和瘟疫疲於奔命，被告授人以柄令外國政客為其國家利益，藉著反對聲音及聲稱協助香港，加以批評及抵制中港。練官考慮到帖文牽涉國際層面等，認為本案情節嚴重，以78個月監禁為量刑起點。

對於辯方求情力陳，法官可按照國安法第33條的精神予以減刑，練官反駁指，被告只在警方問及下交出手機密碼，他警誡下把涉案行為推得一乾二淨，稱不認識合謀者亦無提供他人資料。練官不認為被告是自動投案，不構成減刑理由或累積考慮，只就他認罪並依照國安法減刑至下限，終判監禁5年。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法

上 / 下一篇新聞