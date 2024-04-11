垃圾徵費｜議員促押後籲政府因時制宜、審時度勢 謝展寰：有決心減廢同時重視民意 (13:24)

內委會主席李慧琼今日動議察悉議案，討論政府早前提交將垃圾徵費及建築廢物徵費押後至8月1日實施的兩項附屬法例，根據《議事規則》議案毋須表決。李慧琼指，普遍市民認為社區回收設施不足，尤其廚餘機，對執法時間和力度不了解，加上各行業對指定袋收費變相增成本感擔心，認為若現時狀態下推行會引起社會混亂和市民投訴。她又認為政府應把握今次契機，加強做好回收工作，舉例與大灣區城市合作建設回收行業或共建焚化設施。

另一名民建聯議員何俊賢建議當局先暫停計劃，全面檢視後再擬定日期，指不少市民的內心不同意垃圾徵費計劃，擔心「先行先試」期間市民不合作，憂慮即使推遲至8月實施，屆時仍然難以順利推行，建議「政府全面檢視，再定一個比較好的日期」。同屬民建聯的立法會環境事務委員會主席劉國勳則認為，政府應審時度勢，分階段推行計劃，例如先在私人市場實施，之後再針對家居垃圾。

另有不少議員評批現時回收配套不足，極不方便市民，同樣建議政府押後或分階段推行垃圾徵費。經民聯盧偉國說，推行垃圾徵費的重要條件，須有便民利民的回收措施，但現時基本回收網絡未形成，對8月1日是否能如期推行有很大疑問。他稱「勉強無幸福」，否則「未見其利，先見其害」，建議政府可待明年首座綜合廢物管理設施I．PARK落成，才一併推出垃圾徵費。自由黨邵家輝稱原則上支持垃圾徵費，惟現時市民「要行幾條街回收」，加上經濟不景影響批發、飲食等業界，增加收費會削弱競爭力，8月並非合適時間實施計劃，冀政府因時制宜。

議員江玉歡說，推動垃圾徵費會改變市民消費模式及經營環境，現時經濟低迷並非推行措施的最佳時機，促請政府待回收配套成熟、經濟環境明朗後先實施垃圾徵費。她不點名反駁前環境局長黃錦星日前指本港已及早準備資源配合垃圾徵費，質疑對方任內未有做好回收配套。她認為，8月強推垃圾徵費是「埋了頭在沙堆」，無視各項執行問題，建議押後一至兩年再作預備。她不同意再次延後徵費會影響管治威信，硬推反而會令人感覺政府施政欠缺彈性，相信延後可成為契機，讓全港全心一意地配合往後實施時各項細節。

張欣宇：可調整惟勿放棄

新思維狄志遠則反對擱置，指若政府未能面對困難時迎難而上，將削弱政府管治威信。他指現時政府面對執行力問題，而非法例和政策的困難，建議當局發揮更積極角色，重新部署並制定不同發展階段，為各行業制定明確指引及提升回收設施網絡等。他批評政府推行時表現力有不逮，執行細節錯漏百出，回應社會質疑時亦回答笨拙，「令好事變壞」，又指若不做好環保工作最終「地球係要埋單」。

議員張欣宇亦同樣指，近期有不少聲音從根本上質疑垃圾徵費的原則及價值觀，認為政府作為政策主導者，不可以不回應一些基本上的誤解，期望政府及立法會不忘初心，可以考慮調整方案，但不要放棄推動可持續發展的努力。「G19」建測規園界議員謝偉銓亦表示，擱置計劃將白費社會過去多年努力，沒法降低本港垃圾棄置量，需覓地興建更多堆填區同焚化爐。

政府重申5至6月交代

環境及生態局長謝展寰在總結發言時，表示政府聆聽到坊間對垃圾徵費有意見和擔憂，會透過「先行先試」了解計劃對各界的影響，鼓勵參與者向環保署反映。他提到參與試行的前線清潔工人逐漸熟習安排，惟大部分人表示工作量大幅增加，而且感到辛苦，亦觀察到計劃對院舍、食肆和商戶的經營成本構成壓力。謝展寰重申會在5至6月再向立法會交代。會後謝展寰被問到會否參考議員意見再押後實施日期，他未有回應。