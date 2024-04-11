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垃圾徵費｜立會辯論議員紛促政府三思 李慧琼憂現時狀態下推行引社會混亂 (13:24)

垃圾徵費爭議持續發酵，立法會辯論有關垃圾徵費法例延至8月1日生效的附屬法案。不少議員質疑8月推行垃圾徵費的決定，民建聯立法會議員李慧琼認為，若現時狀態下推行垃圾徵費，會引起社會混亂和市民投訴。

李慧琼指，以經濟手段減廢用意良好，但普遍市民認為社區回收設施不足，尤其廚餘機，對執法時間和力度不了解，加上各行業對指定袋收費變相增成本感擔心，認為若現時狀態下推行會引起社會混亂和市民投訴。她又認為政府應把握今次契機，加強做好回收工作，舉例與大灣區城市合作建設回收行業或共建焚化設施。

另一名民建聯議員何俊賢建議當局先暫停計劃，全面檢視後再擬定日期，他指政府2018年推出垃圾徵費時執行力不強，條例出台後亦低估市民的了解程度，同時適逢經濟復蘇不如預期，市民抗拒支付額外費用購買指定袋。何俊賢又稱，民建聯一直沒有低估垃圾徵費推行困難，盼當局「由鬆而緊」、先以獎勵形式推行。

不少議員評批現時回收配套不足，極不方便市民，建議政府押後或分階段推行垃圾徵費。經民聯盧偉國說，推行垃圾徵費的重要條件，是有便民利民的回收措施，但現時基本回收網絡未形成，對8月1日是否能如期推行有很大疑問。他稱「勉強無幸福」，否則「未見其利，先見其害」，建議政府可待明年首座綜合廢物管理設施I．PARK落成，才一併推出垃圾徵費。

議員江玉歡說，推動垃圾徵費會改變市民消費模式及經營環境，現時經濟低迷並非推行措施的最佳時機，促請政府待回收配套成熟、經濟環境明朗後先實施垃圾徵費。她又提到有環保專家認為要於8月1日「硬推」垃圾徵費，江玉歡為，大多市民均不贊成，政府應該聆聽及尊重民情民意，又說前官員應該反問自己，為何在過去10多年間未有做好廢物回收工作。她亦不同意再次延後徵費會影響管治威信，硬推反而會令人感覺政府施政欠缺彈性，相信延後可成為契機，讓全港全心一意地配合往後實施時各項細節。

張欣宇：可調整惟勿放棄

新思維狄志遠則反對擱置，指若政府未能面對困難時「仍難而上」，將削弱政府管治威信。他指現時政府面對執行力問題，而非法例和政策的困難，建議當局發揮更積極角色，重新部署並制定不同發展階段，為各行業制定明確指引及提升回收設施網絡等。他批評政府推行時表現力有不逮，執行細節錯漏百出，回應社會質疑時亦回答笨拙，「令好事變壞」，又指若不做好環保工作最終「地球係要埋單」。

議員張欣宇亦同樣指，近期有不少聲音從根本上質疑垃圾徵費的原則及價值觀，認為政府作為政策主導者，不可以不回應一些基本上的誤解，期望政府及立法會不忘初心，可以考慮調整方案，但不要放棄推動可持續發展的努力。

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