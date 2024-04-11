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華豐大廈三級火︳消息：不排除煙頭燒著一樓天井底部垃圾膠袋肇禍 (20:38)

【20:38更新】佐敦華豐大廈昨早發生三級火，造成5死40傷。消息指，最先起火位置為一樓天井底部一堆備用的垃圾膠袋，其中一個可能性，不排除有人在從高處丟下煙頭燒著垃圾膠袋肇禍。

消防處分區指揮官（九龍南）林建軍今早於電台節目中表示，料最先起火位置涉及1樓大堂及天井，初步未有發現有刑事或縱火成分，會從數個方向調查，包括食煙等人為意外、電力裝置負荷等，消防處專案組已聯同化驗所、警方及機電處搜證，及後亦會向目擊證人錄口供。他又說，發現面向大廈的1號樓梯有數道防煙門損毁，消防設備無有效年檢。

林建軍於港台《千禧年代》中表示，消防於1樓發現不少塑膠及建築材料，天井位置亦囤積不同種類的膠袋，1樓大部分的燈箱亦已熔化，見到有電線外露。他說，大廈內有3條樓梯，其中近入口的1號梯最受濃煙影響，估計與有防煙門損毁、起火位置較近1號梯有關。

他亦提到，消防對上一次巡查華豐大廈為今年2月9日，大廈內有消防設備，惟初步發現無有效年檢，消防會進一步調查，有需要會執法。他表示，救火期間未覺有雜物阻塞救生通道，1號梯未見有改裝或拆除防煙門的情况，之後會再作跟進。

對於大廈內有較多劏房，會否影響住戶逃生或消防救援，林建軍說，一般而言，有不同間隔單位代表住客人數會較多，而部分劏方或私下改建，會增加救援困難及釀成風險，或造成更多傷亡。他稱，會考慮華豐大廈內是否有不合法改動的單位。

林建軍於商台《在晴朗的一天出發》中表示，大廈內有消防設備，不過由於今次火勢集中於1、2樓，消防直接於消防車取水，未有使用大廈內的消防泵及喉。他說，由於大廈內較多劏房及賓館，消防須逐間爆破搜索，確保無人被困，故今次救火行動中爆破數目較多。他又說，昨晚有消防義工隊協助居民短暫回家取回重要物品。

林建軍提醒，如市民遇火災要保持冷靜，要盡快報警，逃生前要留意走廊及樓梯是否有濃煙，如無濃煙就因帶齊「逃生三寶」，即手提電話、門匙及濕毛巾離開，要使用無受濃煙影響的樓梯； 如果樓梯有煙，就應返回自己單位或在安全地方暫避。他亦鼓勵市民平時要留意及熟悉走火通道。

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