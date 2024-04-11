華豐大廈未解封　警員准部分住戶上樓　有居民稱曾投訴走廊有雜物但無回應 (12:20)

70多歲的程女士表示，90多歲的家母與家傭住在大廈10樓，她不時亦會住一陣子，以往曾向管理處反映大廈走廊被雜物堵塞，惟未獲理會。

居住大廈3樓劏房的董小姐表示，居住5年期間未見過有人檢查樓層的消防設備，防火門平時會打開，後樓梯通道雖有小型電器堵塞，但可以「跨過行」，鋪設於樓層的電線則「爛哂」。她留意到大廈曾張貼告示指會維修，惟未提及屋宇署要求修葺。火警發生時董小姐不在單位內，她說，昨早約7時送兒子上學，回家時才發現有火災，未知到單位是否受波及。她昨晚到朋友家過夜，今早打算回來拿學費單，但警員稱暫不能返回單位，亦未有明言解封時間，打算晚上再回來。

居於5樓的黃小姐說，她居住的樓層走廊雜物不算多，她平時較少留意消防設備及走火通道的狀况，亦未有留意大廈法團是否有通知。黃小姐表示，華豐大廈是舊樓，住客很多，形容是比較危險，今次事故令她有些害怕，正考慮搬走。

居住一樓的英國旅客Erlando Alto上周五與妻女到港旅遊，昨早約8點被妻子喚醒才知道大廈起火，起身時已有濃煙傳入房間。他形容身距起火的位置僅約100米，最後由附近地盤的建築工人協助下逃生，消防員亦很快將火勢撲滅。

他又稱火警時未有聽到火警鐘聲，認同大廈管理不善，環境較髒亂，地下大堂有垃圾堆積，但未有留意是否有電線外露或消防設備的狀况。他們昨晚在社區中心過夜，今收到民政處通知才到場領取財物，但到場等候約半小時警方卻稱不可上樓，認為安排有些混亂。

區議員稱會為住戶安排物資

身兼關愛隊員的油尖旺區議員Aruna Gurung今早約10時到場視察，她表示大廈現時「無電無水」，會與關愛隊為有需要的住戶安排水及食物等物資。她又說，接觸到約20位旅客（guest）正等候上樓，現時只有約5至6名住客，因為要取藥等原因才獲准上樓。至於如何跟進有住客表示大廈管理欠佳，她稱正與住客「傾緊」，現階段未能說如何解決。

女住客等上樓期間不適送院

不少大廈住客在樓下等候解封，其中一名女子有心臟病和血壓高，在凌晨等候期間感到不適，在場警員召救護車將她送院，另一名居於12樓的老翁向警員表示，因大廈仍未解封而無法取藥，並感到不適，希望能返回寓所，警員遂安排救護車到場，但老翁最後拒絕送院，自行離去。

另一名姓羅賓館東主在11樓經營賓館10多年，他表示，昨日趕返賓館了解，多名租客已安全離開，全部已退回租金，部份到附近賓館暫住，但火警時沒有攜同行李逃生，希望盡快解封，通知住客取回行李。

今早一名居於天台的住戶陳先生就帶同鮮花擺放在大廈對面一棵大樹下，悼念死者。