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DSE 2024｜筆試開考　內地試場外有保安維持秩序 (10:07)

DSE中學文憑試中文科今早（11日）8時半開考，今屆DSE首次設內地考場，分別位於深圳及廣州。考場之一的廣州暨大港澳子弟學校，早上7時半起有考生到場應考，其他年級的學生亦如常到校上課，校門外有數位當地派出所人員及學校保安維持秩序。有家長指，DSE考試為期至少10多天，內地設DSE考場方便考生，估計日後內地生讀DSE會「愈來愈火」，要入讀專門提供DSE課程的學校競爭也會愈來愈大。

廣州暨大港澳子弟學校今日雖為DSE考場，但與內地高考會安排校內其他年級學生放假不同，學校其他年級學生今日需如常上課。今早學校門外有數位學校保安及派出所人員在外視察情況維持秩序，有中五學生指，上周開始已有保安在校演習排練今日在校內設DSE考場安排。

學校提供寄宿服務，有學校老師指，學校8成學生為寄宿生，高中則達9成，今屆學校共有50多名DSE考生，大部分均為寄宿生。據記者觀察，今早7時半有一位走讀生考生到場應考，惟婉拒受訪。

家長李小姐今早接送就讀小一的女兒到校上課，她指DSE考試為期至少10多天，以往考生要到香港應考，要解決住宿問題，家長為照顧子女亦要隨行，現在內地設DSE考場更方便，加上內地不少家長會接送子女到考場，料不少家長對子女可留在內地應考感興奮。

她形容，內地生讀DSE猶如「可以有多一條賽道」，可選擇升讀香港、內地甚至外國大學，DSE競爭也沒高考大，估計內地設DSE考場的便利，會讓內地生讀DSE「愈來愈火」，日後會有更多家長安排子女讀DSE，要入讀專門提供DSE課程的學校競爭會增加。她說，以其學校為例，學生愈高年級，學校收轉校生要求愈高，會要求先考試，近日亦聽聞有本身在內地學校就讀的一年級生想申請轉校過來讀書，結果被學校要求先「試讀」，因怕不能適應英語教學環境。

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