明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

DSE 2024｜中文閱讀卷考《岳陽樓記》及《師說》　內地試場考生稱較預期易 (16:42)

中學文憑試(DSE)今日（11日）開考中文科閱讀及寫作兩卷，考試下午1時完結。今年中文科卷一閱讀指定篇章考問《師說》及《岳陽樓記》；課外篇章分別是內地作家李娟的散文《繁盛》、《世說新語· 任誕》及《東坡志林》摘錄。今年卷二寫作增設甲部「實用寫作」，要求考生撰寫一封會刊登於《校園通訊》的書信；乙部「命題寫作」題目分別為以「我最想尋回的一件玩具」為題作文、以「無愧的選擇」為題作文，及談論對遵守承諾是具誠信、放棄諾言是負責任行為兩個觀點的看法。今年DSE亦設內地考場，有試場校門外有當地派出所人員及學校保安維持秩序。

約1時半起，陸續有內地考生離開內地DSE考場的廣州暨大港澳子弟學校。多位考生均表示兩卷較想像中簡單，亦比校內模擬試容易，有足夠時間完成試卷，希望可以拿到好成績。有考生家長亦特地趁考試結束，到學校為在校寄宿的子女送食物等物資打氣，並讚今年設內地考場安排令他們鬆一口氣，留在原校考試狀態更好，亦讓他們在考試期間有機會親自陪伴子女見見面，給予支持。

考生黎同學指，卷一及卷二均比想像中簡單，「比校內考試容易少少」，有足夠時間完成兩份試卷，還餘下10分鐘檢查。黎同學說，中文是其較有信心科目，兩卷於校內預測成績為5*，惟因今年題目容易，「大家都識做」，故估計要取得好評級更難。黎說，目標希望考進港大社會科學系，據她了解該系收生要求至少5科26分，核心科目成績較有信心，目前較擔心選修科數學M2、物理及經濟。黎同學坦言，上月到港考英文科口試時很緊張，慶幸筆試設內地考場 ，其家距離學校僅約1小時車程，她往返考場方便，在熟悉的環境下應考亦沒那麼緊張，有助發揮。

秦同學亦認為兩卷難度「還行」，卷一閱讀卷剛好在時間內完成，卷二寫作則選答以「無愧的選擇」為題寫作文章，認為「比較好寫」，在考試完結前15分鐘便寫完。秦同學為學校寄宿生，其父母下午2時趁考試結束，駕車到校門外與女兒見面打打氣，並送上麵包、牛奶、水果等物資。秦媽媽指，如女兒要在香港應考，學校會安排老師隨行及酒店住宿，但家長則要自己在香港找地方留宿，不能陪伴及照顧子女，故她應不會跟隨女兒到港，今年設內地考場讓她可在女兒備考期間定期送上物資，表達支持，令她和女兒鬆一口氣。不過，母女相聚的溫馨場面僅維持不足5分鐘，旁邊保安便提醒秦同學應盡快回校，秦媽媽於是拍拍女兒肩膀「加油」，在旁的爸爸則提醒「牛奶開了馬上要喝，不要放太久」。被問到是否計劃考試期間每天均到學校送物資，秦媽媽笑言「明天就不再送了，後天才再來」。

 

另亦有內地考生家長到校門外接完成考試的子女回家，考生李同學指，兩卷難度「中等偏下」，比日常操練的練習卷簡單，希望可以考到好成績。

今年本港所有一般試場的考生須用「報到易」手機應用程式簽到，監考員再用「監考易」核對考生身分，今早多間香港考場的「監考易」系統失靈，監考員需改以人手點名。黎同學指，內地試場並沒要求考生使用手機應用程式簽到，今早各考生排隊進場並由監考人員人手點名，形容開考過程順利。

今屆DSE首次設內地考場，分別位於深圳及廣州。考場之一的廣州暨大港澳子弟學校，早上7時半起有考生到場應考，其他年級的學生亦如常到校上課，校門外有數位當地派出所人員及學校保安維持秩序。有學生指，上周開始已有保安在校演習排練今日在校內設DSE考場安排。

另有學校老師指，學校8成學生為寄宿生，高中則達9成，今屆學校共有50多名DSE考生，大部分均為寄宿生。據記者觀察，今早7時半有一位走讀生考生到場應考，惟婉拒受訪。

家長李小姐今早接送就讀小一的女兒到校上課，她指DSE考試為期至少10多天，以往考生要到香港應考，要解決住宿問題，家長為照顧子女亦要隨行，現在內地設DSE考場更方便，加上內地不少家長會接送子女到考場，料不少家長對子女可留在內地應考感興奮。

她形容，內地生讀DSE猶如「可以有多一條賽道」，可選擇升讀香港、內地甚至外國大學，DSE競爭也沒高考大，估計內地設DSE考場的便利，會讓內地生讀DSE「愈來愈火」，日後會有更多家長安排子女讀DSE，要入讀專門提供DSE課程的學校競爭會增加。她說，以其學校為例，學生愈高年級，學校收轉校生要求愈高，會要求先考試，近日亦聽聞有本身在內地學校就讀的一年級生想申請轉校過來讀書，結果被學校要求先「試讀」，因怕不能適應英語教學環境。

相關字詞﹕編輯推介 內地試場

上 / 下一篇新聞