DSE 2024｜中文閱讀卷考《岳陽樓記》及《師說》　內地試場考生稱較預期易 (16:42)

約1時半起，陸續有內地考生離開內地DSE考場的廣州暨大港澳子弟學校。多位考生均表示兩卷較想像中簡單，亦比校內模擬試容易，有足夠時間完成試卷，希望可以拿到好成績。有考生家長亦特地趁考試結束，到學校為在校寄宿的子女送食物等物資打氣，並讚今年設內地考場安排令他們鬆一口氣，留在原校考試狀態更好，亦讓他們在考試期間有機會親自陪伴子女見見面，給予支持。

考生黎同學指，卷一及卷二均比想像中簡單，「比校內考試容易少少」，有足夠時間完成兩份試卷，還餘下10分鐘檢查。黎同學說，中文是其較有信心科目，兩卷於校內預測成績為5*，惟因今年題目容易，「大家都識做」，故估計要取得好評級更難。黎說，目標希望考進港大社會科學系，據她了解該系收生要求至少5科26分，核心科目成績較有信心，目前較擔心選修科數學M2、物理及經濟。黎同學坦言，上月到港考英文科口試時很緊張，慶幸筆試設內地考場 ，其家距離學校僅約1小時車程，她往返考場方便，在熟悉的環境下應考亦沒那麼緊張，有助發揮。

秦同學亦認為兩卷難度「還行」，卷一閱讀卷剛好在時間內完成，卷二寫作則選答以「無愧的選擇」為題寫作文章，認為「比較好寫」，在考試完結前15分鐘便寫完。秦同學為學校寄宿生，其父母下午2時趁考試結束，駕車到校門外與女兒見面打打氣，並送上麵包、牛奶、水果等物資。秦媽媽指，如女兒要在香港應考，學校會安排老師隨行及酒店住宿，但家長則要自己在香港找地方留宿，不能陪伴及照顧子女，故她應不會跟隨女兒到港，今年設內地考場讓她可在女兒備考期間定期送上物資，表達支持，令她和女兒鬆一口氣。不過，母女相聚的溫馨場面僅維持不足5分鐘，旁邊保安便提醒秦同學應盡快回校，秦媽媽於是拍拍女兒肩膀「加油」，在旁的爸爸則提醒「牛奶開了馬上要喝，不要放太久」。被問到是否計劃考試期間每天均到學校送物資，秦媽媽笑言「明天就不再送了，後天才再來」。

另亦有內地考生家長到校門外接完成考試的子女回家，考生李同學指，兩卷難度「中等偏下」，比日常操練的練習卷簡單，希望可以考到好成績。

今年本港所有一般試場的考生須用「報到易」手機應用程式簽到，監考員再用「監考易」核對考生身分，今早多間香港考場的「監考易」系統失靈，監考員需改以人手點名。黎同學指，內地試場並沒要求考生使用手機應用程式簽到，今早各考生排隊進場並由監考人員人手點名，形容開考過程順利。

今屆DSE首次設內地考場，分別位於深圳及廣州。考場之一的廣州暨大港澳子弟學校，早上7時半起有考生到場應考，其他年級的學生亦如常到校上課，校門外有數位當地派出所人員及學校保安維持秩序。有學生指，上周開始已有保安在校演習排練今日在校內設DSE考場安排。

另有學校老師指，學校8成學生為寄宿生，高中則達9成，今屆學校共有50多名DSE考生，大部分均為寄宿生。據記者觀察，今早7時半有一位走讀生考生到場應考，惟婉拒受訪。

家長李小姐今早接送就讀小一的女兒到校上課，她指DSE考試為期至少10多天，以往考生要到香港應考，要解決住宿問題，家長為照顧子女亦要隨行，現在內地設DSE考場更方便，加上內地不少家長會接送子女到考場，料不少家長對子女可留在內地應考感興奮。

她形容，內地生讀DSE猶如「可以有多一條賽道」，可選擇升讀香港、內地甚至外國大學，DSE競爭也沒高考大，估計內地設DSE考場的便利，會讓內地生讀DSE「愈來愈火」，日後會有更多家長安排子女讀DSE，要入讀專門提供DSE課程的學校競爭會增加。她說，以其學校為例，學生愈高年級，學校收轉校生要求愈高，會要求先考試，近日亦聽聞有本身在內地學校就讀的一年級生想申請轉校過來讀書，結果被學校要求先「試讀」，因怕不能適應英語教學環境。