華豐大廈三級火︳屋宇署：2008年向大廈法團發消防安全指示 要求提升防火保障 至今未遵辦 (23:33)

屋宇署續稱，就上述註冊檢驗人員提交的訂明檢驗報告，該署得悉建議修葺工程亦涵蓋消防安全指示要求的改善工程，該署會繼續與法團及顧問公司密切跟進有關所需的大廈消防安全改善工程。

屋宇署對華豐大廈今日的火警非常關注，稱已於上午派員到場視察，並在消防處人員協助下於下午2時進入大廈公用地方及部分私人單位內進行視察，發現當中有部分結構因火警受破損，惟整體樓宇結構沒有明顯危險。該署稱會全力配合消防處調查，如發現火警與違反《建築物條例》情况有關，將根據調查結果向涉事人士採取執法行動，包括考慮提出刑事檢控。

屋宇署稱涉事大廈樓齡60年，該署曾於2018年就樓宇公用部分向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團於2019年10月曾委任註冊檢驗人員，於2023年4月通知屋宇署已委任另一名註冊檢驗人員，該註冊檢驗人員於5月向屋宇署提交訂明檢驗報告，建議需進行修葺工程，包括更換防火門、提供逃生樓梯防護門廊及根據《消防安全（建築物）條例》進行改善等。

該署稱，涉事大廈為較早前行動策略下已委聘註冊檢驗人員的約1 800幢樓宇之一，而有關註冊檢驗人員亦有向屋宇署交待具體進展，現時有關註冊檢驗人員正準備修葺工程的招標文件，並與法團商討承建商招標事宜。該署稱會繼續與法團跟進，敦促其盡快展開維修工程，並在有需要時考慮採取執法行動。

違規建築方面，屋宇署稱過去3年，共接獲7宗有關涉事大廈有分間單位的舉報，當中5宗個案並無發現須予以取締的建築違規之處，另外2宗個案的分間單位則發現有須予以取締的違規情況（但不涉及一樓及二樓的處所），屋宇署已於上月19日向相關業主發出清拆令，分別要求還原位於處所主入口的防火門及單位的耐火牆，若有關命令於限期前仍未遵辦，署方會採取適當的跟進行動，包括考慮對有關業主提出檢控。