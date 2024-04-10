收受手表及騙聚餐費等　馬會前經理被判囚半年 (22:57)

朱磊，51歲，馬會前高級項目經理（發展及市場），早前被裁定一項公職人員接受利益及三項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名立。

案情透露，馬會、EEM Asia Limited （EEM）及香港馬術總匯自2013年起合辦一項名為「浪琴表香港馬術大師賽」（大師賽）的世界級年度馬術賽事。根據協議馬會是大師賽的主要贊助者，EEM則負責為大師賽邀請海外騎師，以及提供物流及行政支援。被告獲委派代表馬會與EEM商討協議條款及賽事細節。

被告於2018年11月23日從EEM的董事的兒子接受一隻標價為8,200元的手表，而沒有向馬會申報自己曾接受該手表；廉署接獲馬會轉介的貪污投訴遂展開調查而揭發此事。

廉署調查又發現，2016年11月馬會與EEM簽訂的協議，因被告提議而加插兩項計劃，馬會亦因而增加其總贊助金額。馬會另於2019年1月簽訂一份協議附錄，承諾在2018年及2019年大師賽的原本贊助上，就另外兩項交流活動向EEM額外支付兩筆贊助共250萬元。

案情又透露，被告於2018年10月至2019年4月期間，使用三份載有虛假陳述的申請發還費用表格欺騙馬會，報稱曾經四次與EEM及一個足球會的職員進行工作聚餐，招致開支共約5,500元。調查發現，相關職員並沒有出席該等工作聚餐。