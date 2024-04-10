華豐大廈三級火︳5居民沒逃生 有長者整天無進食 (23:09)

消防處義工隊到場逐家逐戶拍門，若單位無人應門，會爆門入內確保無遺漏任何人。有居民於樓下登記，避免遭撬開家中門鎖。義工於大廈發現至少5名居民並帶他們落樓，其中包括3名輪椅人士以及一對年老男女住戶。男住戶表示整天沒有進食，兩人表示家住高層，沒有受火警波及，因此今早沒有離開單位逃生，他們其後乘警車到社區中心。至於行動不便的一家三口則在人員協助下登上的士，到親友家中暫住。現場消防義工隊表示，5人於今早已確定安全，現時因為大廈缺水缺電，所以送他們離開。

社企滿櫃膳糧義工到場協助，並聯絡附近逸東酒店準備食物予現場消防員，酒店更特意煮粥給沒有帶假牙逃生的婆婆進食。有位於佐敦道麵包店向受影響居民派發麵包。負責人周小姐向本報表示，下午上班時已見有大批居民在佐敦道一帶徘徊，至晚上仍未能回家的慘況。她指，封路令到生意大受影響，餘下較多麵包，所以希望略盡綿力，幫助災民。