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華豐大廈三級火︳大廈強檢令5年未遵辦 業主批滅火筒過期喉轆破損 (18:15)

油麻地華豐大廈今早發生三級火釀成5死多人受傷。屋宇署2018年7月向該大廈發出強制驗樓通知書，惟至今未獲遵辦。居於大廈逾40年、不願具名的業主透露，大廈立案法團不負責任，管理不善，包括上址滅火筒過期約兩年、消防喉轆破損，直言：「有一個法團咁樣大廈實死緊」。他表示「強制驗樓計劃」要求舊樓須每10年進行一次樓宇檢驗，惟該法團「自己做主席都反對、委員又反對」，他指反對原因是賓館太多，而法團成員多是來自賓館，「有啲賓館都係租返嚟，佢唔會理你死活」、「他們唔願意出呢筆錢」。

他又稱作為業主，曾提出大維修，惟遭對方反對，而開業主大會時過程草率，包括不公佈會議紀錄、招標詳情、大廈收支紀錄。政府於2011年6月修訂了《建築物條例》，引入強制驗樓計劃及強制驗窗計劃，他稱應屆主席當時與民政署開會，希望參與計劃，當時大部分住戶支持，惟當時有人「勾結」其他業主單位，推翻主席及委員，故大廈多年已沒有進行強檢。

他又指，大廈賓館多、出入多，「有啲（防煙門）閂門，有啲唔閂門」，且「呢到崩、個到甩」，令煙火蔓延。他表示今日發生意外後，將向業主立法案法團提出要求維修，保障自己利益，不過同時間亦恐作出不大，「（佢哋）大石砸死蟹。」

涉事大廈居民張小姐稱，自己租住於上址14樓一劏房單位約一年，樓層單位一般「一劏六」，每個單位最大約100呎。她表示大廈設有很多劏房，管理差且衛生情況惡劣，「老鼠周圍行都冇人理」、「（大廈）就嚟連看更都唔想請」。她指，樓層的防火門長期打開，又質疑有關滅火設備亦不能運作，「有舊嘢喺到囉，個舊嘢唔知郁唔郁得」，但基於經濟考慮，短期內無法搬走，而自己不知大廈驗樓情況，過往亦無接獲驗樓通知。

相關字詞﹕華豐大廈三級火 火警

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