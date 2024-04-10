慕光英文書院25/26學年起開辦GCE A-level課程　每年學費暫定2.9萬元 (17:30)

張永豐表示，往年不時有DSE考生因中文或數學科不合格而「脫腳」，縱使其他科目成績非常優異，亦未能跨過入大學門檻，須循副學士升學或來年重考。他稱，GCE A-Level與DSE不同，只需按個人興趣專注修讀3科，盼「救到一個得一個」，讓嚴重偏科學生亦能順利上學，並將校內升學率提升10百分點至逾90%。

另外，中一自行分配學位結果上月底出爐。已報讀直資學校的學生，倘決定升讀獲派中學，其家長須於今天（10日）前到直資中學，取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，即俗稱「抽飛」。慕光英文書院屬直資學校，張永豐表示，雖然直資學界的整體招生情况較往年「艱難」，但他強調學校具特色、受歡迎，鮮有家長到慕光「抽飛」，「感受不到（與津校競爭的）壓力」。