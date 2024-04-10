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華豐大廈三級火︳特首到醫院探傷者　目前5死5危殆8嚴重 (17:09)

特首李家超到伊利沙伯醫院探望傷者後見記者。他首先對事件中的死傷者及家屬致以慰問，並引述醫管局數字，指火警中共有41人送公立醫院，其中5人死亡，4人在伊利沙伯醫院離世，其中兩名死者身份未明，兩人身份已確認，政府目前只尋找到其中一名死者的家人。

李家超在醫院探望了4位傷者，並與他們交談，包括兩名大廈住客、一名賓館旅客以及一名路過老婦。其中女旅客吸入較多濃煙，預計要繼續留院觀察，另外3人預計將會出院。李家超引述女旅客說，因為丟失手機及證件而感到擔心，醫衞局長盧寵茂協助她致電家人，李家超又承諾會協助她過關回家。

至於兩名受傷大廈住客分別為50多歲女子和60多歲獨居長者，兩人都有吸入濃煙，其中50多歲女子逃生時撞傷後腦，兩人目前情况穩定，主要擔心財物損失，政府會盡量提供協助。另外有一名路過的70多歲女士，因情况緊張，逃走時撞到前額，已經縫針，問題不大。

李家超說，已經指揮各部門全力救助、調查、支援及善後。目前仍有20多名傷者留醫，其中5人情況危殆、8人情況嚴重，其餘情况穩定，部分人已經出院或將會出院。消防已經成立專案組調查起火及造成嚴重傷亡的原因，由於涉及有人死亡，按程序，需要向死因裁判法庭提交死因研究調查報告。

火警發生後，民政事務總署及相關民政事務處已即時派員跟進，其中油尖旺民政事務處開放梁顯利油麻地社區中心作為庇護中心，目前有超過130人入住，地區關愛隊在場照顧有需要人士，包括少數族裔家庭，向他們提供食物、被鋪等。油尖旺民政事務處在伊利沙伯醫院及廣華醫院設立跨部門支援站，向受災人士及家屬提供協助，葵青民政事務處在瑪嘉烈醫院設立跨部門支援站，油尖旺區區議員到場協助。

社會福利署相關醫院醫務社工已主動接觸死傷者家屬，提供情緒支援及其他協助，並派員到梁顯利油麻地社區中心為受影響住戶提供臨時服務。房屋局和房屋署與民政事務處及社會福利署保持緊密聯繫，盡力為受是次火警影響居民提供協助，包括安排有需要居民入住過渡性房屋或臨時收容中心。

李家超說，會調查大廈有沒有違規建築，亦會處理劏房問題，並會交由專家調查火警原因、單位有無儲存易燃物等。

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