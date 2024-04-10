「愛國主義教育工作小組」籌備首次會議　曾國衞：適時公布具體工作方向及計劃 (16:59)

曾國衞又表示，康文署轄下弘揚中華文化辦公室將聯同海防館，擬於今年九月在北部都會區內有關抗戰的歷史地點舉辦導賞活動，包括在沙頭角曾用作東江縱隊港九獨立大隊活動基地及交通站的羅家大屋，即今香港沙頭角抗戰紀念館，以及烏蛟騰抗日英烈紀念碑等；同時亦研究利用西貢、元朗及中區的抗日遺址和紀念設施設計導賞活動，以提高市民對抗日歷史的認識及興趣。

另外，曾國衞指香港海防博物館於今年9月將改設為「香港抗戰及海防博物館」，並會推出一系列與抗戰相關的學校和公眾教育和推廣活動，加強推廣抗戰歷史及東江縱隊港九大隊在抗戰期間作出的重大貢獻。至於國家發展和成就館，曾國衞指設計和發展專館內容的過程中，會徵詢和參考國家相關部委或博物館的意見和資料。

至於國家發展和成就館，曾國衞指重就專館設計和內容徵詢和參考國家相關部委或博物館的意見和資料，重申康文署正與發展局及其他相關部門商討專館選址。