男會計師涉7.21與白衣人衝突暴動罪成 首宗非白衣人罪成 判囚33個月 (15:58)

本案為首宗「非白衣人」罪成案件。被告何贊琦（現年43歲）被指於2019年7月22日在元朗朗和路及港鐵元朗站犯案。庭上今透露，被告親自撰寫求情信，表示因長時間從事會計工作，感到身心俱疲，見到某些畫面而「一時迷失」犯案。

辯方求情指，被告參與暴動近12分鐘，他僅參與兩次肢體衝突，包括在朗和路協助遭白衣人包圍的男子，以及在元朗站出口投擲汽水罐和縮骨遮，冀法庭考慮判囚3年至3年半。

法官李慶年判刑前表示，不同陣營都會套用7‧21的不同階段作分析，「無論如何，黑衣人、白衣人兩邊都用暴力解決問題」。李官認為要理性審視被告的作為，不宜有膚淺想法，「啲人會話白衣人判6年，黑衣人起碼都6至7年啦……但我哋要鼓勵理性，要contextualise（置於背景下）處理判刑」。