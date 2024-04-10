修樹女工兩年前因工程車吊臂折斷急墜亡　上司稱死者操作升降台及剪樹分工屬「自己走位」 (14:45)

事發於2021年8月18日，死者為曾賽茹（終年55歲）。是次研訊由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。康文署及機電署列作有利害關係方；死者丈夫和3名子女有出席研訊，無律師代表。長子劉鎧華作供確認母親從內地來港定居，生前熱愛運動、遠足。

與死者同屬港島西樹木組的男技工陳晚敬作供指，當日早上與死者戴上頭盔及扣妥安全帶後，登上工程車升降台修剪接近居民的樹木。陳稱，死者負責控制升降台和鋸樹，她將鋸斷樹枝交予陳，再由陳拋落地面。15分鐘後升降台忽然下墜，陳感到胸口劇痛、呼吸困難，他只能用手示意尚有意識。陳入院後才知悉升降台跌下，事件導致他6條肋骨斷裂。

在地面支援、整理樹枝的技工蕭祖沛作供指，案發時見升降台吊臂跌落垂下，發出巨響，他們立即叫喚死者和陳晚敬，但只得陳回應。蕭在混亂之際扶着木梯，其同事上梯嘗試接觸台上兩人。二級康樂助理曾嘉傑供稱，得知死者操作升降台及剪樹，他沒指明由誰負責操控；出事後死者上半身傾出升降台和嘴角流血，曾嘉傑檢查她仍有呼吸脈搏。

庭上播放另一輛車的行車紀錄儀所拍攝的案發片段，可見涉事工程車升降台墜下撞向車身。此時死者丈夫表示「撞左個枝臂啦」，並不禁拭淚。