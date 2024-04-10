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華豐大廈三級火︳消防稱1樓存大量塑膠或致火勢蔓延　消防成立專案組 警循刑事方向調查 (14:44)

油麻地佐敦道13號華豐大廈今早發生3級火，造成5人死亡及多人受傷。消防處表示，最先起火位置為1至2樓大堂，面積約20米乘20米，現場發現大量膠製燈箱及電線，估計與火勢蔓延及造成大量濃煙有關。消防處會成立專案組，由一名高級消防區長帶領調查起火原因及事故造成多人受亡的成因。警方就表示，將與法證科人員到火災現場檢視，會循刑事方向調查，包括調查是否有人需要負上刑事責任。

消防共救出250人、50人自行疏散，當中不少人為非華裔人士，部分為旅客。火災導致5人死亡，3人為本地男性、2人為女性，國籍不明；其中3人被發現的位置為2樓走廊、1人位於7至8樓的樓梯間，死因主要為燒傷及吸入性損傷，另1人疑逃生時從高處墮下，於1樓簷篷被發現；消防於現場處理41名傷者，年齡介乎18歲至94歲，當中10人情况嚴重，主要涉及燒傷、扭傷、擦傷及吸入性損傷。

火勢於今早約10時半大致受控，消防處分區指揮官（九龍南）林建軍表示，今次火勢大、濃煙多，亦蔓延至多個樓層，估計其中1個原因與1樓大堂存有很多塑膠、燈箱及電線有關，詳情仍有待專案組調查。他亦提到，1樓有持牌賓館及健身室，大廈內有劏房，消防已取得圖則研究，初步未見到有特別改造情况。

另外，洪水橋洪雅路一個房協地盤昨午（9日）起火，現時仍未撲熄，林建軍稱兩場火警由不同消防局負責救援，人員調配不受影響，亦無影響救火。

保安局長鄧炳強下午1時許到場，他換上消防制服，戴上頭盔，在消防處長楊恩健陪同下巡視火場情况。楊恩健說，他向鄧炳強簡介滅火行動及策略，又強調消防處非常重視今次火警，並向死傷者及家屬致以深切慰問。

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