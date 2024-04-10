黎智英案｜李宇軒辯方盤問下確認從未與黎智英見面和聯繫 (14:25)

控方完成14天主問，辯方大律師Marc Corlett盤問李宇軒，並確認他從來無見過黎智英。至於其助手Mark Simon，二人亦從無通話和聯繫，但忘記他是否涉及其中一組電郵來往，如有便是關於眾籌上的金錢事宜。

辯方展示李宇軒與Mark Simon其中2個共同WhatsApp群組，分別為「Coffee on Sunday」及「Sunday Meeting」，問李是否同意群組只討論安排斯科特來港的事宜。李歸納前者討論會面的後勤事宜、會面人選和打算討論的議題，後者則只討論後勤事宜，並同意沒有信息提及制裁、封鎖行動、停止法律互助協議或停止向某地輸出武器。

李同意會面目的是讓斯科特了解香港的情況，他和「Cath」主要提供資訊和觀點，但二人實際上都無明確要求希望美國一方採取什麼行動。辯方續問會面的討論是否由斯科特主導，他和Cath參與，其他人猶如襯托，李同意。

辯方另就眾籌和國際游說的事宜提問，早前文件顯示「G攬」先於區選監選團活動中支付55萬港元，李並補充其後Simon再用個人戶口向李墊付50萬港元，款項轉帳至「The Project Hong Kong Trust」基金。李今指50萬屬基金所管有，同樣源自「G攬」籌款，Simon只是代為保管。辯方展示基金2019年9月30日的匯款紀錄，指該日起李或重光團隊沒有從Simon或其他相關的人士或組織獲得款項，李一概稱沒有。審訊午續。