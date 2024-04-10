小號手涉迷你倉藏爆炸品及攻擊性武器　求情稱獄中無法練習恐斷送職業生涯 (12:41)

辯方求情時透露，被告文曦（現年33歲）的音樂才華出眾，曾於新英格蘭音樂學院修讀碩士課程，並獲賽馬會音樂及舞蹈信託基金的獎學金，是唯一獲獎的小號演奏家。辯方提及被告在獄中無法練習吹小號，恐怕斷送職業音樂家的生涯，今次犯案屬一反常態。

辯方引述親友的求情信指，被告不時義務教授貧困兒童，疫情其間與其他音樂家合作演奏歌曲，為抗疫打氣，是熱愛香港的青年。辯方稱，被告父母曾經為兒子的音樂成就感到安慰，「現時對兒子犯下滔天大錯，引致身敗名裂感悔疚」。被告亦親自撰寫求情信，表示已決心改變和重新出發，希望以自己前途盡毀的例子，向公眾和學生發出警惕信息。

法官謝沈智慧散庭前提及，控方要求處置被搜查的證物，例如濾罐和釘，但控方案情沒有包括在內，「畀相我睇又遮住，仲話同案無關」，質疑法庭無權處理證物。控方解釋，相關證物並非直接與罪行有關，廣義而言也是證物。法官要求控方「自己諗點樣處理」，指示控方準備書面陳辭。