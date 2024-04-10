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小號手涉迷你倉藏爆炸品及攻擊性武器　求情稱獄中無法練習恐斷送職業生涯 (12:41)

警方前年根據情報搜查紅磡一個迷你倉，檢獲低爆炸性炸藥、火箭、數把刀斧等。當時租用該倉的香港小交響樂團小號手早前承認各一項管有爆炸品及管有攻擊性武器罪，今（10日）於區院求情。辯方求情指，被告僅管有涉案爆炸品，並非製造和使用爆炸品。法官謝沈智慧反駁指，「除非為非作歹，仲有咩用途呢？」案件押後至下月10日判刑，被告繼續還押。

辯方求情時透露，被告文曦（現年33歲）的音樂才華出眾，曾於新英格蘭音樂學院修讀碩士課程，並獲賽馬會音樂及舞蹈信託基金的獎學金，是唯一獲獎的小號演奏家。辯方提及被告在獄中無法練習吹小號，恐怕斷送職業音樂家的生涯，今次犯案屬一反常態。

辯方引述親友的求情信指，被告不時義務教授貧困兒童，疫情其間與其他音樂家合作演奏歌曲，為抗疫打氣，是熱愛香港的青年。辯方稱，被告父母曾經為兒子的音樂成就感到安慰，「現時對兒子犯下滔天大錯，引致身敗名裂感悔疚」。被告亦親自撰寫求情信，表示已決心改變和重新出發，希望以自己前途盡毀的例子，向公眾和學生發出警惕信息。

法官謝沈智慧散庭前提及，控方要求處置被搜查的證物，例如濾罐和釘，但控方案情沒有包括在內，「畀相我睇又遮住，仲話同案無關」，質疑法庭無權處理證物。控方解釋，相關證物並非直接與罪行有關，廣義而言也是證物。法官要求控方「自己諗點樣處理」，指示控方準備書面陳辭。

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