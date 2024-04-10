許正宇訪美見中國駐紐約總領事　明啓程前往芝加哥 (12:33)

許正宇早上與布隆伯格會面，與對方探討將香港打造為全球慈善中心的政策措施，以及應對氣候變化相關挑戰的金融方案。

許正宇其後在香港駐紐約經濟貿易辦事處與亞洲協會合辦的午餐會上致辭時，分享香港就鞏固國際金融中心地位及發揮連繫亞洲的門戶角色上的願景和策略。同日亦出席有關香港金融科技發展的圓桌討論，與會者包括從事金融科技業務公司的管理層；許介紹香港的金融科技業務，亦簡介政府為建立第三代互聯網（Web3）完整生態圈提供有利的經營環境及支持措施。

下午，許正宇分別與朱勇，以及數位摩根大通投資基金客戶會面，就環球金融格局下的挑戰與機遇交換意見；亦拜會中國駐紐約總領事黃屏。

許正宇明日將參加由一家國際性並涉獵不同業務的律師事務所主辦的早餐圓桌會議，分享上市實務；亦會出席百人會的午餐會，該會由多位來自商界、政府、學術界等美籍華人組成，並於當日黃昏啓程前往芝加哥。