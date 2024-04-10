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華豐大廈三級火　有住戶聽到爆炸聲　稱濃煙密布阻礙逃生視線 (12:16)

油麻地佐敦道13號華豐大廈發生3級火，造成多人死傷。有住戶透過樓梯逃生，其間見到大量濃煙，看不清前路，梯間的感受到的溫度高；有住戶則留在家中，其間聽到零碎爆炸聲。有區議員到場了解情况，稱大廈業權分散，管理問題複雜。

居於4樓、操普通話的沈生表示，事發時於單位內睡覺，鄰居聽到火警鐘響後不停拍門，他立即逃生，其間聽到有人叫救命。他指當時煙霧彌漫，「我們是無辦法叫啦，只有跑啦」。他憶及逃生時見很多煙，即使手持電筒，仍看不見前路，而當時梯間比較少人，「可能溫度太高，（居民）都不敢從那邊下來」。他稱逃生至2樓時，見有長者躺在地上，其中一人行動不便，他又指自己逃生時跌倒，手腳擦傷，但他過程中沒有受驚，「因內地都有學應急措施」。

徐生表示自己居於15樓，當時已起床，正收聽收音機，其間聽到有人「叫火燭」，並聽到零碎爆炸聲，即時帶同狗隻逃生，下至10樓見「啲煙冇咗」，其後折返家中，消防到場再通知要疏散。他表示愛犬沒有受驚，又形容居民逃生時有序，並無混亂。

有住戶在家中待救

居於10樓的徐小姐表示，當時自己於單位洗澡，其後聽到有人拍門聲才知悉火警發生。她指等待救援期間，她將毛巾、床單弄濕，蓋住口鼻，曾報警求助，惟無人接聽。她透露當時已見樓下有大批居民逃生，感到害怕，「因為都驚是自己個一層」，之後大煙散去，才向親友通報。她指自己首次遇到火警，「好驚，真係好驚」。

居於3樓吳生表示當時聞到異味，且聽到救護車響，他於單位內待救，由消防升雲梯救出。他稱，當時以膠紙黏實門隙，以防濃煙攻入。吳生於上址劏房居約數月，首次遇到火警，「當然驚啦，咁恐怖，如果唔係我封咗門隙都頂唔順」，不過沒有受傷算是幸運，「救返條命都算」。他指，當時沒有見火冒出，惟有大量黑煙。被問及會否因火警搬走，他指「驚都要住」，因之前申請公屋不果，只好以約5000元月租居於上址，笑言「唔住住係邊到」。

油尖旺區議員葉傲冬到場了解情況。葉傲冬表示，華豐大廈是老舊大廈，內有賓館、劏房及懷疑色情場所，業權比較分散，於管理上面對複雜問題，直言難以處理。他形容事件屬不幸，又透露曾有街坊向他反映有人會於上址隨處棄置煙頭，或有雜物堆放，他認為當局宜反思修訂建築物管理條例，「特別是用舊式公契的大廈」，同時盡快處理劣質劏房問題，保障居民生活。

相關字詞﹕編輯推介 火警 華豐大廈

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