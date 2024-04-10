明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

洪水橋地盤火警通宵灌救未撲熄　房協：已停工 進度有待評估 (16:56)

【16:56更新】洪水橋洪雅路一個房協地盤昨午（9日）起火，現時仍未撲熄，起火原因尚待調查。消防今早約10時派員到曾經發生爆炸的B1地庫勘察，稍後會嘗試到地盤內灌救，形容地盤內有如迷宮，加上建築材料易燃，令救火難度增大，要再經詳細風險評估才可預計撲熄火警的時間。

房協行政總裁陳欽勉表示，地盤已獲發停工指令，待情况容許，房協將到現場檢視情况，具體對項目落成時間的影響及損毀程度仍有待評估。他表示，地盤目前處於工程初期階段，事發前正進行G樓的上蓋工程。被問到已建成部分之後會如何處理，房協總監(工程策劃)張冠華，稍後不排除會加固或拆卸重置，又稱地盤內兩支天秤無即時危險，將與屋宇署及承建商合作，希望將影響減到最輕。

屋宇署今早再表示，考慮現場溫度及天秤底座結構，評估兩支天秤無即時危險，消防則放置震動感應器，未有探測到倒塌跡象。消防處副消防總長（新界北）黃景文說，直至今午，火場溫度仍然高及佈滿濃煙，消防於B1地庫發現很多鋼鐵及木支架，增加救火難度。消防區長（資訊科技管理組）姚本恩就說，消防處今次使用無人機高空監察情况，並協助尋找火源，又派出滅火機械人進入地盤近距離灌救。他又說，今次試用年初引入的室內定位設備，可實時監察消防員位置，並標示待救者位置，效果理想。 

涉事地盤是房協洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期，被問到今次火災會否令項目未能如期落成，屋宇署總主任/地盤監察陳婉明說，待火警撲熄後，在情况許可下，會與負責項目管理建築專業人士進內評估，並跟進善後工作。警方天水圍分區督察陳恭喜則表示，會繼續地盤附近的封路安排，涉及洪元路、洪平路及洪雅路。

相關字詞﹕編輯推介 火警 洪水橋

上 / 下一篇新聞