洪水橋地盤火警消防主動入地庫滅火　房協：已停工 進度有待評估 (19:05)

消防處助理處長(新界北)李冠友說，經風險評估後，中午開始改變救火策略，由在外圍射水改為主動進入地庫滅火，稱正在地庫一步步推進，相信滅火行動仍要持續一段時間，難明言需時多久。他說，地庫內設有支架，加上有大量建築材料及木板，令火場滿布濃煙及溫度高，消防員不時會發現新火源，形容救火有難度，強調會盡一切努力。

消防昨指，地庫曾發生爆炸，相信由風煤樽引起。李冠友今表示，暫時在地庫找到20支風煤樽，經評估後認為風煤樽現時穩定、無爆炸風險。至於起火原因仍尚待調查。

承建商保華建業指，地盤的安全措施及防火設備均依照法例，合約及業主規例及要求，會繼續密切留意情况，配合政府各部門調查。

房協行政總裁陳欽勉表示，地盤已獲發停工指令，待情况容許，房協將到現場檢視情况，具體對項目落成時間的影響及損毀程度仍有待評估。他表示，地盤目前處於工程初期階段，事發前正進行G樓的上蓋工程。被問到已建成部分之後會如何處理，房協總監(工程策劃)張冠華，稍後不排除會加固或拆卸重置，又稱地盤內兩支天秤無即時危險，將與屋宇署及承建商合作，希望將影響減到最輕。

屋宇署今早再表示，考慮現場溫度及天秤底座結構，評估兩支天秤無即時危險，消防則放置震動感應器，未有探測到倒塌跡象。消防處副消防總長（新界北）黃景文說，直至今午，火場溫度仍然高及佈滿濃煙，消防於B1地庫發現很多鋼鐵及木支架，增加救火難度。消防區長（資訊科技管理組）姚本恩就說，消防處今次使用無人機高空監察情况，並協助尋找火源，又派出滅火機械人進入地盤近距離灌救。他又說，今次試用年初引入的室內定位設備，可實時監察消防員位置，並標示待救者位置，效果理想。

涉事地盤是房協洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期，被問到今次火災會否令項目未能如期落成，屋宇署總主任/地盤監察陳婉明說，待火警撲熄後，在情况許可下，會與負責項目管理建築專業人士進內評估，並跟進善後工作。警方天水圍分區督察陳恭喜則表示，會繼續地盤附近的封路安排，涉及洪元路、洪平路及洪雅路。