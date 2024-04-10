垃圾徵費｜陳國基：先分析「先行先試」結果　照常推行或擱置仍言之尚早 (11:33)

陳國基說，垃圾徵費先行先試目的是了解執行時有何方面須優化、加強，以及了解市民對徵費負擔、習慣和意見，完成「先行先試」後會深入研究、分析數據，預計今年5、6月會在立法會解釋，屆時決定下一步。陳國基稱「先行先試」目的為避免爭議，以免「會不會市民其實有意見我們不知，或者市民有地方不清楚我們不知」，否則會不理想。

前環境局政治助理區詠芷今日在本報撰文，對近日有言論認為應再延後甚至擱置垃圾徵費「深感遺憾」，擔心言論會引起社會分化，影響國家碳中和發展方向。她說，垃圾徵費在廢物管理學中是核心政策，「是整個減少廢物中的火車頭」，又指出早於1998年，政府已提出考慮堆填區收費計劃；至2005年由環境運輸及工務局發表的相關政策大綱，亦提出以垃圾收費等污者自付原則的政策，認為垃圾徵費從來都是負責任的政府，應積極考慮的施政重點，「我們一起走過垃圾收費之路，超過20年，怎麼今天的我們就想打倒昨天的我們？」

前環境局副局長陸恭蕙今早於商台《在晴朗的一天出發》中表示，垃圾徵費的概念於前特首董建華的年代已提出過，又稱內地、亞洲及歐洲都有城市恒常地進行垃圾徵費，認為提出以垃圾徵費去「搞政治」的說法不成立，「呢個邏輯實在都建立唔到」。

陸恭蕙認為，分階段推行垃圾徵費亦非不可行，稱香港已經等待多年才將政策推展至此階段，「我哋憑咩話唔做......世界上咁多城市都有人做到(垃圾徵費)，點解香港做唔到出嚟？ 」她說，現時市民開始「熱身」，對垃圾徵費有疑問、感興趣，是好的時間鼓勵市民去嘗試，如果因為遇到困難就放棄推行垃圾徵費，「我睇唔到呢樣嘢係政治上係講得通」。

她表示，當年檢視首爾及台北的經驗，發現實施初期市民會有很多疑惑，例如不知道政府如何收費、如何進行垃圾分類回收等；約5至6個月後會回復平靜。陸恭蕙相信，垃圾徵費推行初期不會做到完美，亦會一直出現很多「小問題 」，但當局可以一邊做一邊補救。