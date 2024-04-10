政府購奧運播映權　議員促電視台與商業機構合作推動氣氛 (11:18)

鄭泳舜今早於港台《千禧年代》表示，上屆各電視台轉播東奧後，本港體育發展在精英化及普及化越做越好，而轉播奧運亦可凝聚市民支持喜愛運動員，長遠有助推動體育產業發展。 被問到政府若開放康文署場地轉播賽事，會否與變相與商場及酒吧競爭生意時，他認為「無乜所謂」，因今屆巴黎奧運約有6小時時差，比賽有機會於本港時間下午或凌晨舉行，希望早日公布時間表後，餐飲及酒吧業界亦能推出相應套餐項目，做到聯乘效果。

出席同一節目的浸大學體育、運動及健康學系教授劉永松認為，政府可扮演召集人，因應不同媒體加強討論如何提升宣傳效果。今屆奧運沒有空手道項目，港隊前單車代表李慧詩亦宣布退役，本港有何潛在獲獎項目時，劉永松指市民需做好期望值管理，不應僅聚焦獲獎與否，稱能入選參與奧運本已值得支持，冀減低運動員壓力，讓他們可以發揮最佳表現。