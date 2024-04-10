尖沙嘴樓上舖被盜14個名牌手袋　警拘捕3人 (00:32)

油尖警區重案組第二隊高級督察莊德謙表示，當日早上8時許，大廈保安員發現涉事店舖玻璃門被敲碎，於是通知業主，透過閉路電視見到落手爆竊的疑犯為一名男子，涉嫌潛入店舖，並於兩分鐘內從飾櫃偷走14個名牌手袋，然後登上的士逃去。警方調查後鎖定其身份，發現他將盜取的手袋寄存於觀塘一間酒店房，再拿到上水一間藥房，交給一名女子，換取大量港幣現金。該名男疑犯曾轉乘多種交通工具，增加警方調查難度。

最終，警方前晚（8日）在北角一酒店房間尋回該名36歲姓郭本地男子，他報稱無業，涉嫌爆竊罪被捕，警方於該酒店房檢取40萬元現金。在同一酒店房間，警方發現一名38歲本地女子，她報稱文員，是男被捕人的女朋友，警方初步相信她協助將贓款存入男被捕人的銀行戶口，並於其住所檢取20萬元現金，懷疑與案有關，於是以洗黑錢罪將她拘捕。另外，警員昨（9日）下午在上水涉案藥房拘捕一名52歲持有雙程証的內地女子，她報稱是藥房老闆，警員於藥房內檢取一部懷疑曾用作數涉案現金的數鈔器，以及一個懷疑曾裝著涉案手袋的帆布袋，該名內地女子涉嫌處理贓物被捕。3名被捕男女現正被扣留調查。