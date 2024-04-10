尖沙嘴樓上舖被盜14個名牌手袋　警拘捕3人 (00:32)

上周五（5日）早上7時許，尖沙咀天文台道中國五礦大廈一間售賣名牌手袋的樓上舖懷疑遭爆竊，損失14個名牌手袋，價值180萬元。案件列爆竊，警方一連兩日拘捕3人，包括一對本地情侶及一名內地女子，涉嫌爆竊、洗黑錢及處理贓物。行動中，警方檢獲約60萬元現金，目前仍追查14個被盜手袋的下落。
油尖警區重案組第二隊高級督察莊德謙表示，當日早上8時許，大廈保安員發現涉事店舖玻璃門被敲碎，於是通知業主，透過閉路電視見到落手爆竊的疑犯為一名男子，涉嫌潛入店舖，並於兩分鐘內從飾櫃偷走14個名牌手袋，然後登上的士逃去。警方調查後鎖定其身份，發現他將盜取的手袋寄存於觀塘一間酒店房，再拿到上水一間藥房，交給一名女子，換取大量港幣現金。該名男疑犯曾轉乘多種交通工具，增加警方調查難度。
最終，警方前晚（8日）在北角一酒店房間尋回該名36歲姓郭本地男子，他報稱無業，涉嫌爆竊罪被捕，警方於該酒店房檢取40萬元現金。在同一酒店房間，警方發現一名38歲本地女子，她報稱文員，是男被捕人的女朋友，警方初步相信她協助將贓款存入男被捕人的銀行戶口，並於其住所檢取20萬元現金，懷疑與案有關，於是以洗黑錢罪將她拘捕。另外，警員昨（9日）下午在上水涉案藥房拘捕一名52歲持有雙程証的內地女子，她報稱是藥房老闆，警員於藥房內檢取一部懷疑曾用作數涉案現金的數鈔器，以及一個懷疑曾裝著涉案手袋的帆布袋，該名內地女子涉嫌處理贓物被捕。3名被捕男女現正被扣留調查。