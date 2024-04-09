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洪雅路地盤火警升為4級　兩天秤高50米有倒塌風險 (21:41)

【21:41更新】消防及警方晚上就洪水橋洪雅路地盤火警見記者，解釋火場面積大、溫度高，加上存放大量建築材料和風煤樽，估計仍要一段時間才能將火救熄。地盤內兩個天秤有倒塌風險，暫時只能在外圍射水降溫。至晚上9時31分，火警升為4級

消防處署理消防區長許剛豪表示，消防處下午1時20分接報洪水橋洪雅路一個地盤發生火警，約4分鐘後消防員到場，火勢於下午2時44分升為三級。至傍晚6時30分，消防共動員262名消防員、11名救護員，動用7條喉、2隊煙帽隊、51輛消防車及4輛救護車。火場位於建築工地地庫，火場面積約70米乘以80米。在消防員到場之前，地盤152名工人已經全部自行疏散到安全地方，消防目前沒有收到傷亡報告。起火原因仍在調查，目前未知地盤有沒有涉及任何違規行為。

許剛豪說，今次救火主要面對數個困難，包括火場面積大、濃煙密佈、溫度高、涉事工地存放大量建築材料及風煤樽，令火勢非常猛烈，要動用更多人手及資源救火。消防估計仍要一段時間才能完成滅火工作，呼籲附近居民關窗及保持冷靜。風煤樽在高溫下有機會膨脹甚至爆炸，消防會繼續監察情況。

現場兩個高約50米的天秤有倒塌風險，消防重整策略後，目前只能於火場外圍射水降溫，並出動無人機勘察火場，以及用滅火機械人協助灌救。許剛豪續指，消防、相關政府部門及地盤承辦商於現場進行評估，相信天秤沒有即時倒塌風險，會持續進行風險評估，如有需要，消防會配合其他政府部門採取相關措施。

警方天水圍分區助理指揮官總督察林曉暉表示，受火警影響，警方封鎖火場附近3條路，包括洪雅路全線、洪平路全線、以及洪元路介乎洪志路與洪水橋田心路之間的全線，3條巴士及1條小巴路線受影響，呼籲駕駛人士留意。

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