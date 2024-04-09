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跨境救護車運送年中試行　港大深圳醫院及澳門仁伯爵綜合醫院作試點 (18:39)

去年《施政報告》提出在大灣區商討救護車跨境運送病人，毋須如現時在關口「轉車」。醫務衛生局今日（9日）向立法會衛生事務委員會提交文件顯示，今年中起將推行為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，以港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院作為試點醫院，讓符合指定原則的病人可直接由深圳或澳門救護車，運送至本港公立醫院，預計每年將有數十宗個案。據了解，政府並無規定只有港人才可用相關安排。

文件指出，本港與深圳運送將以港大深圳醫院作為試點，包括作為由其他廣東省醫院運送來港的「轉運點」，澳門則以澳門仁伯爵綜合醫院作為試點，會先試行由深圳或澳門到港安排，視乎運作經驗及實際需要再探討本港往澳門或深圳安排。文件顯示，跨境救護車會由港大深圳醫院和澳門消防局提供和操作，未有提及使用有關服務的費用。

文件顯示，本港、澳門和深圳的醫院和醫生評估病人醫療需要和健康狀况後，在雙方醫院同意下安排運送，以病人醫療需要、安全和利益作為首要考慮，主要考慮包括病人臨牀情况需要安排跨境轉院、不會因跨境運送帶來過度風險，以及不適合以其他交通運送。

至於隨車醫生，文件顯示醫委會正作出一項「有限度註冊」公告，以便隨車內地及澳門醫生取得有限度註冊，確保運送過程安全而合法。至於救護車輛、車上物品及人員進入本港的安排細節，當局正與深圳和澳門政府商討。

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