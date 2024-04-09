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救護員涉在健身室非禮女子罪脫　官指難證蓄意 (17:57)

一名男救護員涉在荃灣「24/7 Fitness」健身室兩度觸碰女子臀部，他否認一項非禮罪，今午（9日）於西九龍裁判法院受審。被告自辯稱，當時正在聽音樂、「掂行掂過」，不知有否碰過事主。主任裁判官蘇文隆聽取證供後，裁定案發時是被告碰到事主臀部，但觸碰動作不太明顯、時間不長，未能肯定被告是故意、魯莽，抑或疏忽所致，因此裁定他罪名不成立。

被告陳浩銘（29歲）報稱救護員。擔任球類教練的女事主X在屏風後作供指，去年6月12日晚上，她在力生廣場的健身室身穿運動背心和短褲做運動。當X站在儲物櫃前玩電話，她感到有人擦過其右臀，她回頭看見被告等數人走過，故認為該人可能不小心觸碰她。X供稱，被告約4分鐘後再在X後面行過，似乎刻意用手背撞她的臀部，遂報警處理。

辯方盤問提及，X錄取口供時稱她被人「好大力撞」臀部，問X是否同意她被人「揩下」？X表示不同意。辯方接着引述，X告訴健身室職員卻指她遭人「揩」臀部。X供稱已忘記當時用字，不認同被告意外觸碰她，或者她被其他人碰到。

蘇官裁定被告表證成立後，被告自辯稱，於2021年加入消防處成為救護員，處方訓練他們要小心處理女傷者，先徵求同意才接觸她們。被告指，當日他戴耳機專心聆聽節拍強勁的歌曲，同時避開附近健碩男子；他重申沒有觸碰X，亦不知有否觸碰她。辯方陳辭指，閉路電視片段不算清楚，又指該位置空間不闊，被告有機會無意碰到X。

蘇官裁決指不認為事主神經緊張或者無中生有，而碰到事主臀部的人是被告；縱使被告兩次靠近以手背觸碰事主，但其動作並非「揸」或「摸」，由於不肯定他是否故意而裁定他罪脫。

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