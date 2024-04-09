涉收款「助養」示威者　女子判240小時社服令 (16:35)

女被告袁慧雯（現27歲）早前承認一項洗黑錢罪，涉以一個帳戶處理約31萬元。辯方大律師甫開庭表示，她同意社服令報告內容，亦願意履行社服令。暫委法官鄧少雄問及，報告建議判160至200小時社服令，假設增至240小時，辯方有否進一步陳辭。辯方稱沒有補充，鄧官遂宣讀判刑。鄧官稱社服令報告內容非常正面，考慮被告在本案角色和各種減刑因素，判處240小時社服令。

庭上早前透露，女被告的智商為81分，患思覺失調並出現幻聽和抑鬱症狀，另於審前覆核表明認罪，獲得22.5%刑期扣減。

案情指，同案男被告李敏聰（現31歲）案發時要求借用女被告的PayMe帳戶，又邀請她加入名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組。群組提到「希望可以幫到各位發夢既（嘅）仔女 歡迎家長/仔女加入」。男被告曾稱要用帳戶金錢買車，並叫女被告幫他打工，「一個月有港幣3萬不是夢」。