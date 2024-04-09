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洪水橋地盤疑切割火花致三級火　約200人疏散　現場天秤不穩定 (17:43)

【17:43更新】下午1時20分，消防接報天水圍洪水橋洪雅路一地盤發生火警，並於下午2時44分升為3級火警。消防正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，約200人疏散，暫未接獲受傷報告。消防提醒市民，​如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

根據警方初步調查，事發前有工人於地庫用風煤機器切割金屬，其間懷疑有火花彈到一些乙炔氣筒，引致火警。現場濃煙密佈，火勢猛烈，有消防員利用無人機了解火場情況。火場面積40乘50米。

消防派出煙火特遣隊、流動指揮車等到場協助。現場煙霧彌漫，地盤內火勢猛烈。救護人員封圍現場，大批市民駐足圍觀拍攝。有男工透露，起初只有煙霧，惟其後火勢越來越猛烈，一發不可收拾。他指因以為火勢會迅速救熄，故疏散時未攜同衣物等個人物品離開，預料已遭燒毁。

下午5時許，現場傳出零碎爆炸聲，消防出動滅火機械人協肋灌救，現場消息指，因現場天秤不穩定，有倒塌風險，消防已停止派員進火場。

據了解，現場為洪水橋專用安置屋邨項目第2期，根據地盤承建商保華建業網站表示，項目是香港房屋協會洪水橋專用安置屋邨三期發展工程之一，工程包括興建兩座37層的住宅大廈、3層天台、3層平台以及2層地下停車場，將提供約962個住宅單位。合約去年展開，預計2026年落成。

房協回應時，證實火警位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤。房協指，肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門的調查及跟進工作。

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