許正宇訪美晤歐倫斯　見紐約聯儲銀行行長及紐約交易所副總裁 (14:55)

許正宇於當地時間昨日先與標準普爾全球評級環球巿場首席經濟學家Paul Gruenwald會面，闡述維持香港金融體系健全和財政穩健的措施，其後與紐約聯邦儲備銀行行長兼行政總裁John Williams見面，雙方討論環球經濟及利率走勢。

許正宇出席美中關係全國委員會的圓桌午餐會時，與委員會會長歐倫斯及主要來自金融界的與會者就中國和香港的經濟發展對談。他亦談及香港如何在國家發展中發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

許正宇下午又到訪紐約證券交易所，與該交易所副總裁及全球諮詢主管Chris Taylor和營運董事兼學院院長Will Goodwin會面，分享本港在外圍環境挑戰下，為增強股票市場流動性和競爭力所實施的措施。許亦與紐約市經濟發展局負責夥伴關係的高級副總裁Justin Kreamer會面，就加強兩地經濟合作和發展交換意見。

許正宇將繼續行程，將與彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人彭博會面，以及參加有關香港金融科技發展的圓桌討論。他亦會在香港駐紐約經濟貿易辦事處及亞洲協會合辦的午餐會上致辭，以及與金融機構領袖會面。