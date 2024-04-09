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五男涉滋擾阿布泰　15歲男被告稱僅「做戲」 (14:22)

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠去年確認在「35+」初選案擔任控方證人後，5名男子涉在阿布泰旺角分店叫囂並滋擾顧客，他們否認共兩項遊蕩導致他人擔心罪，今（9日）在西九龍裁判法院受審。15歲男被告在錄影會面表示，他當時到店內「做戲」和拍片，旨在引起別人注視。他稱，網上有關於林景楠的負面評論，為了「挑戰」和「過癮」而跟人盲目責罵林。

被告依次為15歲男生、16歲男生、文員葉嘉健（26歲）、保險從業員葉子健（28歲）和無業的曾維誠（25歲）。5人同被控去年2月3日在該店舖遊蕩，首兩名被告另被控2月5日於同地遊蕩，導致男子戴榮曦擔心自身安全或利益。

根據控辯雙方承認事實，首被告於警誡下表示一時貪玩到店內大叫，次被告稱「我淨係幫佢哋拍片啫」，曾維誠則承認「大叫騷擾到人」，事主在認人手續認出部分被告。

庭上播放錄影會面片段，當時就讀中二的首被告稱，從社交媒體Instagram認識綽號「勇狗」等被告，視他們為學習對象。於案發首日，首被告放學相約他們到阿布泰店舖「搞事」及作出滋擾行為，並「拍啲歡樂嘅片」。兩日後，他與其中一名被告再次到場拍片。

首被告形容自己擔當演員「做戲」，他承認向職員大叫和責罵林景楠，同行男子亦出言侮辱，例如「勇狗」有份大叫。首被告認為，自己於第二次案發時的演技說話有問題，故未有上載事發片段到社交媒體。他又指得知社會上有共同看法，他想參與「憎嗰個人（林景楠）」。被問到憎恨對方的原因，首被告回答道「唔知」。

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