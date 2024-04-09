垃圾徵費｜李慧琼：現時回看法例設計「比較理想化」　促政府審慎評估 (13:07)

被問到「激進反對派」迫使政府推行垃圾徵費的說法，李慧琼於商台《在晴朗的一天出發》指重點不應在於討論個別人的文章。她稱，民建聯在法案委員會審議垃圾徵費時，提出大量實際操作的顧慮，甚至被報章批評「拉布」。李又指當時向時任環境局長黃錦星建議，先以獎賞方法鼓勵回收，後來政府參考其意見推出「綠在區區」，然而由於租金、人手等成本考慮，令回收點至今的覆蓋範圍仍然不足。她稱，本港經濟環境同時出現變化，食肆和安老院所產出垃圾難以分類，徵費變相增加成本，認為政府亦需思考中小企的負擔能力。

另外，政府成立「愛國主義教育工作小組」由身兼全國人大常的李慧琼擔任組長。李表示，具體工作計劃需待小組召開首次會議後公布，稱短期會討論如何適逢國慶推出相應愛國教育工作。她指，隨媒體環境轉變，要接觸目標群體變得不容易，將思考如何利用不同媒體更準確地向不同群體傳播國家歷史、文化及最新發展等資訊。