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垃圾徵費｜李慧琼：現時回看法例設計「比較理想化」　促政府審慎評估 (13:07)

中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端昨在本報撰文指，垃圾徵費「當年由激進反對派提出」，先行先試的「亂象」反映香港社會還沒有準備好推行，建議政府考慮押後或叫停計劃。民建聯立法會議員李慧琼指，倘在現時未有足夠回收配套下如期8月實施徵費，擔心屆時引致混亂風險較大，促政府審慎按實際情况評估。她指即使在垃圾分類做得成功的台灣，亦未有強制使用指定袋丟垃圾，現時回看認為本港法例設計「比較理想化」。

被問到「激進反對派」迫使政府推行垃圾徵費的說法，李慧琼於商台《在晴朗的一天出發》指重點不應在於討論個別人的文章。她稱，民建聯在法案委員會審議垃圾徵費時，提出大量實際操作的顧慮，甚至被報章批評「拉布」。李又指當時向時任環境局長黃錦星建議，先以獎賞方法鼓勵回收，後來政府參考其意見推出「綠在區區」，然而由於租金、人手等成本考慮，令回收點至今的覆蓋範圍仍然不足。她稱，本港經濟環境同時出現變化，食肆和安老院所產出垃圾難以分類，徵費變相增加成本，認為政府亦需思考中小企的負擔能力。

另外，政府成立「愛國主義教育工作小組」由身兼全國人大常的李慧琼擔任組長。李表示，具體工作計劃需待小組召開首次會議後公布，稱短期會討論如何適逢國慶推出相應愛國教育工作。她指，隨媒體環境轉變，要接觸目標群體變得不容易，將思考如何利用不同媒體更準確地向不同群體傳播國家歷史、文化及最新發展等資訊。

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