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【持續更新】黎智英案｜李宇軒曾想實名推國際游說以至流亡政府　稱「企出來」因香港已面對「政治逼害」 (11:34)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案續審踏入第56天審訊。第4名從犯證人李宇軒作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【10:50】控方續問及李宇軒與陳梓華於2020年8月的對話信息，李指當時有人發現Telegeram群組內有一名用戶「too well connected（太有背景）」 ，於是懷疑對方是黎智英其中一個兒子，並詢問要否將對方踢出群組，因當時黎智英已被警方國安處拘捕。李就此事與陳討論，陳稱「肥佬黎應該好想有人嚟我哋條team」，陳接着稱「no no」。

控方又指，兩人的對話信息顯示曾討論去留問題，陳於信息稱作為領袖，他會留守至最後，又反問如果他離開，要由誰帶領團隊。李庭上指，由於擔心國安法生效後會受到政治迫害，兩人一直有討論要否離港，李忘記由何時開始展開相關討論，但兩人「耐唔耐傾計會傾過」，去留議題變成「晏晝食飯食咩」一般程度的話題。直至同年8月10日即李被捕當日，兩人仍繼續分析離港的好與壞。

【10:02】開庭。「香港故事」成員李宇軒繼續作供。李昨日證供提及2020年7月，陳梓華擔心他「浮上檯面做檯面人」後會「身邊所有人都會照肺」。他今加以補充，指「檯面人」是用真名行事的社運人士，與之相反亦即是匿名行事的「檯底人」，他們要參與國際游說工作；「照肺」指政治迫害或政治檢控。

李宇軒解釋，當時正探討他的未來方向，以及「重光團隊（SWHK）」如何轉型，兩人的結論是「有個bottle neck（瓶頸）或者power vacuum（權力真空），會唔會可以推一個檯面人」，為社運提供推動力。兩人提出人選的建議包括梁繼平、陳浩天及梁頌恆，甚至李宇軒本人，但最終沒有結論。法官李運騰好奇，陳梓華為何不自薦做「檯面人」，李稱陳有想過，因信息顯示陳一度稱「shit咁我做啦」。

李官關注信息顯示，兩人一度討論「檯面人要離開香港開政府」，李宇軒解釋意指「開香港流亡政府」。李官聽後遂問「is this a serious talk?（這是認真的說法嗎？）」，李指兩人當時正在考慮，而成立流亡政府的先決條件包括要有「檯面人」及已離開香港，否則「冇人會take it serious（認真看待）」，但當時沒有「檯面人」人選，故沒有任何結論，但李指若不能成立流亡政府，則會「退而求其次」做國際游說。

李官問，當時國安法已生效，為何李仍要考慮「企出嚟」？李稱當時「因為唔企出來，香港依然被中國共產黨嘅香港政權統治」，加上已落入政治迫害的環境。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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