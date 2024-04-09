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垃圾徵費｜黃錦星籲迎難而上勿失良機　否則「點樣對得住年青人？」 (11:18)

垃圾徵費「先行先試」實施逾一周，是否如期8月1日實施存在變數。垃圾徵費是否如期8月1日實施存在變數。任內推動政策的前環境局長黃錦星回應爭議，指各界應該珍惜歷屆政府與眾多市民一直醞釀及支持的政策，「如果錯失呢個良機，試問大家點樣對得住我哋嘅年青人？我哋畀咩信息年青人呢？」他呼籲社會迎難而上，強調實施垃圾徵費有助推動回收。特首李家超重申當局會小心行事，將於5月或6月進一步交代。

黃錦星出席中文大學有關氣候變化的研討會後見傳媒，指垃圾徵費「力量好大嘅」，可刺激回收意欲，舉例指以往政府推出廚餘回收時反應冷淡，但面對垃圾徵費，大量屋苑随即踴躍參與，又舉例指目前本港已有亞洲最大膠樽回收設施，但回收比率員是「每10個收1個」，擔心「如果錯失良機」，即使回收配套達到一定水平，社會都不能善用，希望大家把握契機，迎難而上。他又指台灣和南韓多年前落實垃圾徵費時，回收配套不比目前的香港好，又稱明白社會可能要以年計適應垃圾徵費，但不應因幾日、幾星期的反應就倉卒決定。

黃錦星又指，觀乎亞洲城市推動垃圾徵費的經驗，關鍵之一在於政府和政界要展示決心，不止關注短期問題，亦要具備長遠目光，又指本港要配合世界大勢及國家重視資源循環的國策，同時體現香港邁向碳中和的做法，認為社會不應浪費及早準備的資源，「如果錯失呢個良機，試問大家點樣對得住我哋嘅年青人？我哋畀咩信息年青人呢？」對於有人認為目前經濟環境欠佳，不應推動垃圾徵費，黃錦星認為，正正要把握經濟環境一般的機會，向年青一代說明不論經濟情况，都不能犧牲環境，「只諗經濟」。

李家超出席行會前就重申，垃圾徵費的安排已成法律，當局會先總結「先行先試」數據及經驗，再部署實質推行時間表、細節，以及配套等，將於5月或6月交代，當局會小心行事，又強調支持環保概念。

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