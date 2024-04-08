港大醫學院研究發現妊娠糖尿病與兒童ADHD沒有明確關聯 (22:50)

由港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基教授帶領的國際研究團隊，透過一項長達20年的縱向研究，提供極具價值的證據，釐清了母親妊娠糖尿病對其子女日後患上注專注力不足／過度活躍症（ADHD）潛在影響的長期爭議。該研究分析來自中國香港、台灣地區、紐西蘭、芬蘭、冰島、挪威和瑞典逾360萬對母嬰的醫療數據，結果顯示妊娠糖尿病不會直接導致兒童的ADHD，該突破性研究結果今天在《自然醫學》期刊發表。
研究納入2001年至2014年間超過360萬對母嬰案例，並一直追蹤至2020年，對妊娠／妊娠前糖尿病與ADHD風險之間的關聯進行重要觀察。研究團隊首先發現，與母親沒有患任何類型糖尿病的兒童相比，母親於妊娠期或妊娠期前患糖尿病，對所生子女患上ADHD的風險會稍微略高，風險比率1.16。該研究進一步確定了妊娠期糖尿病風險比率為1.10，代表風險略微增加，而妊娠前糖尿病的風險比率為1.39，表示存在更為顯著的關聯。
然而，當研究團隊比較母親於妊娠期患有及沒患糖尿病的兄弟姐妹之間的ADHD風險時有突破發現。研究發現兄弟姐妹之間患有ADHD風險並沒有顯著差異，這結果表明過往指出妊娠糖尿病與ADHD風險的關聯很可能是由於遺傳和家庭因素，而非妊娠糖尿病本身所致。這些發現對先前顯示妊娠期或妊娠前糖尿病可能增加兒童ADHD風險的研究提出了不同論證。
黃教授表示，有別於過往關於妊娠糖尿病會顯著增加ADHD風險的研究，這次發現在考慮多個影響因素複雜的相互作用後，妊娠糖尿病與ADHD風險之間只存在輕微的關聯，但此項研究的突破發現在於兄弟姐妹之間的比較，顯示這種妊娠糖尿病與ADHD的關聯可能受遺傳和家庭因素影響。
他強調女性需慎重考慮懷孕風險和醫學界對未來研究的必要性，「女性在計劃懷孕時應該綜合考慮其整體風險概況，而不僅僅關注妊娠糖尿病。未來的研究至關重要，要探究遺傳因素以及人類胚胎在大腦發育的不同階段中，適當控制血糖所發揮的具體作用。」
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