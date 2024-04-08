港大醫學院研究發現妊娠糖尿病與兒童ADHD沒有明確關聯 (22:50)

研究納入2001年至2014年間超過360萬對母嬰案例，並一直追蹤至2020年，對妊娠／妊娠前糖尿病與ADHD風險之間的關聯進行重要觀察。研究團隊首先發現，與母親沒有患任何類型糖尿病的兒童相比，母親於妊娠期或妊娠期前患糖尿病，對所生子女患上ADHD的風險會稍微略高，風險比率1.16。該研究進一步確定了妊娠期糖尿病風險比率為1.10，代表風險略微增加，而妊娠前糖尿病的風險比率為1.39，表示存在更為顯著的關聯。

然而，當研究團隊比較母親於妊娠期患有及沒患糖尿病的兄弟姐妹之間的ADHD風險時有突破發現。研究發現兄弟姐妹之間患有ADHD風險並沒有顯著差異，這結果表明過往指出妊娠糖尿病與ADHD風險的關聯很可能是由於遺傳和家庭因素，而非妊娠糖尿病本身所致。這些發現對先前顯示妊娠期或妊娠前糖尿病可能增加兒童ADHD風險的研究提出了不同論證。

黃教授表示，有別於過往關於妊娠糖尿病會顯著增加ADHD風險的研究，這次發現在考慮多個影響因素複雜的相互作用後，妊娠糖尿病與ADHD風險之間只存在輕微的關聯，但此項研究的突破發現在於兄弟姐妹之間的比較，顯示這種妊娠糖尿病與ADHD的關聯可能受遺傳和家庭因素影響。

他強調女性需慎重考慮懷孕風險和醫學界對未來研究的必要性，「女性在計劃懷孕時應該綜合考慮其整體風險概況，而不僅僅關注妊娠糖尿病。未來的研究至關重要，要探究遺傳因素以及人類胚胎在大腦發育的不同階段中，適當控制血糖所發揮的具體作用。」