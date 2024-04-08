洪水橋/廈村新發展區二期周五申撥款292億 發展局：可建66.7萬新單位 (21:09)

發展局表示，洪水橋／厦村新發展區位於北部都會區西部的「高端專業服務和物流樞紐」，將來設跨境鐵路連接深圳南山區及前海合作區，有潛力在金融、專業服務、物流服務等領域，推動與深圳的高質量經濟合作，創造商機。

局方又指，新發展區亦將是房屋供應重鎮，將提供約66700個新房屋單位，大部分十年內落成入伙，合共容納約184000 新增人口，其中約27000個公營房屋單位可於未來十年內供應，有助應對房屋短缺情況。

此外，區內也將提供約640萬平方米的工商業樓面面積，創造約15萬個就業機會。新發展區內一幅多層現代物流產業大樓用地已納入2024至25年度賣地計劃，而其餘的工商業用地將於2026年起陸續完成平整。

發展局表示，洪水橋／厦村新發展區分三期推展。第一期工程已在2020年展開。區內首個專用安置屋邨將於今年第4季起開始入伙，安置受政府發展影響的居民。

第二期發展的規模最大，擬平整263公頃土地，佔新發展區總發展面積約六成，包括未來「三鐵匯聚」（「三鐵」是指屯馬線、規劃中的港深西部鐵路（洪水橋至前海）和建議的港島西至洪水橋鐵路）的市中心地區，用作發展公私營房屋、工商業及物流設施、公共及社區設施等。第二期發展亦包括道路和單車網絡，以及食水、排水和排污等基建設施。

至於屯馬線洪水橋站將於今年動工，並於2030年啟用，以配合第二期發展的居民入伙。