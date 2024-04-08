船廠指協議購太白廚房船後無下文入稟追討　官令船身部件須維持現狀 (18:50)

原告為建輝船廠有限公司；首被告為持有太白海鮮舫3艘船的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫廚房船的香港仔飲食企業有限公司。判辭透露，太白海鮮舫的的廚房船於2023年3月送往廣州中山維修，並拆去船身部件；首被告已和第三方簽署維修合約，涉款700萬元。至於珍寶海鮮舫的廚房船，則於2022年6月在香港仔避風塘入水傾側，次被告於2023年4月將船隻打撈上岸和拆件，船底部件正由原告保存。

法官黄國瑛今年4月頒發保存令，下令盡力保留珍寶廚房船的船底部件，但沒有處理太白海鮮舫的狀態。原告一方要求法庭延長珍寶廚房船的保存令，同時頒令保存太白廚房船的格局和結構，避免船身部件被棄置，產生不可逆轉的損失。

暫委法官萬可宜在判辭表示，究竟被告公司有否違反協議，是正審要處理的爭議，但正如原告一方所說，如果法庭沒有頒發保存令，太白海鮮舫和珍寶廚房船的船底部件可能被棄置。萬官就此頒下保存令，下令太白海鮮舫和珍寶廚房船的部件須保留現狀。

被告一方早前提出，無論如何處理太白廚房船和其他船隻，都有機會增加風險和維修工程費用。萬官稱認同被告的觀點，假設將太白廚房船拖上地面，可能需要額外工程。故此，萬官指示雙方在21日內，商討船隻的保存方式和維修工程項目，若雙方未能達成共識，將開庭聆訊處理。