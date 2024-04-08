梁振英：香港具國際影響力　可助內地高質量發展「走最後一公里路」 (17:41)

今年全國兩會的中央政府工作報告將「大力推進現代化產業體系建設」，以及發展「新質生產力」列為2024年中央政府工作的十大任務的首項。梁振英解釋，「生產性服務業」是高增值服務，包括航運服務中的海事註冊登記、融資等。他又引述內地一直支持本港提升國際金融、貿易及航運中心的地位，稱英國倫敦作為最成功的高端航運中心，雖未曾入過十大貨運港，惟從業員收入較香港的碼頭司機高約10至20倍，認為值得本港參考。

至於貿易方面，梁振英表示，觀察到現時市場未有具國際影響力的中國品牌，本港可在這方面協助推銷。他指，有美國品牌出售的藍莓，產地來自內地雲南，認為具有國際影響力的香港，可助力內地優良的農業、工業等產品「賣到好價錢」，令內地高質量發展「走好最後一公里路」。

他補充說，本港可發展第三方的檢測服務，讓本地理工學生畢業後可任職之餘，亦可作為新興產業發展。

全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長盧金榮，港區全國人大代表、立法會議員黃英豪，及貿發局經貿研究總監范婉兒亦於會上分享。盧金榮表示，製造業是「生質生產力」的重要組成之一，盼政府增撥資源，吸引更多科研人才，配合創新發展藍圖及北部都會區發展，以邁向「港研港產」。