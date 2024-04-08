疑將逾百斤黃金倒模變機器組件圖運往日本　海關拘一男 (16:23)

海關表示，根據情報分析，鎖定一票由香港運托至日本貨物，貨物報稱載有兩台空氣壓縮機。上月27日凌晨，關員揀選該票貨物查驗，貨物由兩木箱所乘載，重約775公斤。海關打開木箱，發現兩台分別藍色及綠色的壓縮機屬不同型號，機器表面新簇，並無明顯改裝痕跡。海關以X光儀器檢查，發現機器影像密度高，拆開後見機器內部結構複雜，有不同部件，於是鎖定密度最高的摩打深入檢查。

海關指，涉案空氣壓縮機主要由泵、摩打及分離器組成。檢查期間，發現機器摩打以堅固螺絲鎖起，打開摩打金屬封蓋，發現被線圈包圍，而線圈被膠紙捆綁，與一般摩打有異，於是將緊扣摩打的齒輪拆開，將軸心取出，發現金屬件兩側有不尋常膠水跡，於是將組件以錘仔敲打，發現有明顯凹痕，刮走金屬件的銀色油漆，發現金屬件內層是金色，遂懷疑有人以黃金鑄造機器組件，包括泵內齒輪，企圖逃避執法。

海關表示，不法分子先將泵及摩打內原有配件，包括摩打芯、泵內齒輪拆除，再將用黃金鑄造的配件放入。海關估計不法分子先將黃金加熱並溶至液態，再將液態黃金注入模具，之後再將黃金配件浸鍍鋼色塗層以作掩飾，最後再放回摩打及泵內。海關形容他們造工粗糙，而且黃金重量比鋼重，所以抽查時覺得有異樣。

海關展開跟進調查，拘捕一名懷疑涉案男子，他自稱為公司董事。調查發現，有不法分子懷疑開設沒有實際業務的公司，其後利用公司委託物流公司將貨物由香港空運至日本，相信他們為逃避稅款。海關指如黃金成功偷運至日本，估計可逃避約840萬港元的稅款。