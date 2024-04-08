的士申加價近兩成立會將討論　紅的起表擬加5元　綠的起表擬加4.5元 (14:47)

運輸署於文件中表示，按一貫政策會考慮5項主要準則，包括的士營運的財務可行性、維持的士服務在可接受的水平、的士與其他公共交通工具的收費之間維持合理差距、市民對建議收費的接受程度、及的士收費結構。

運輸署指，按的士最新營運數據，在撇除通脹後，市區及新界的士的租車司機於2023年的每月平均淨收入，較2019年有少許實質增幅，分別升約6.2%及0.8%；大嶼山的士的租車司機的每月平均淨收入則輕微下跌約2.7%。的士車主方面，署方稱2023年的營運開支較2019年的水平大幅上升，當中包括保險費用急漲近6成、維修保養費用平均增約3成，出租車主及車主司機於2023年的每月平均淨收入較2019年分別減少約33%至48%及10%至13%，形容的士業界或較難在現時的的士收費水平，維持其營運的財務可行性。

不過，運輸署亦在文件中表示，要改善的士業界的營運狀況，歸根結底須提升服務質素，增加乘客乘搭的士的信心，更重要的是改變部分市民對的士的負面印象，增加乘客量，並吸引多些新人入行。署方指，調整的士收費雖有助減輕業界當前面對的財政壓力，但刻不容緩的是業界積極參與籌組的士車隊，提升管理質素和行車安全。