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Foodpanda旗下公司財務總監私吞逾2200萬　判囚7年4個月 (12:50)

外賣平台Foodpanda旗下公司的財務總監疑因沉迷賭博，於2016年至2017年間利用銀行戶口的保安編碼（security token），將逾2883萬元中飽私囊，其後歸還其中逾598萬元。他今（8日）於高院承認兩項盜竊罪，判囚7年4個月。法官稱，被告獲僱主信任，才可以全權管理公司戶口，犯案屬嚴重違反信任關係，不過他事後歸還款項，反映一定程度的悔意。

被告劉家耀（現41歲）案發時為Rocket Food Limited的財務總監。辯方求情指，他患思覺失調和嚴重抑鬱症，須定期向精神科覆診，不過他當時以為自己創出「賭波方程式」，未曾向醫生透露賭博習慣。

暫委法官游德康表示，被告獲授權處理公司戶口款項，更易掩飾犯罪行為。游官考慮本案不涉複雜計劃、被告願意還款和候審行為良好等因素，以4年9個月和11年為兩罪的量刑起點，因被告盜款對公司影響輕微，總刑期為7年4個月。

案情指，Foodpanda旗下有兩間公司，包括Rocket Food Limited及Maidan Limited。被告2015年晉升為Rocket Food Limited的財務總監，月入逾4.7萬元，其間可以透過銀行密碼和保安編碼，網上處理兩間公司的帳戶。他辭職後向上司坦承挪用公款賭博，並向警方自首。

被告警誡下承認，曾將公司款項匯入個人帳戶賭波，亦曾往澳門賭博。調查發現，被告經171次轉帳，將逾2883萬元由Maidan Limited轉入個人帳戶；同時，他分16次轉帳，將其中逾598萬元歸還予Maidan Limited。換言之，他盜款淨額約2284萬元。

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