雪龍2號今早抵港　政府辦海陸空歡迎儀式 (12:05)

雪龍2號訪港籌備委員會聯同政府部門今早舉行海陸空歡迎儀式，8個政府部門及鴨靈號、張保仔號、天星小輪等多艘船和漁船組成船隊，兩架政府飛行服務的直升機低飛，引領雪龍2號經鯉魚門進入維港；當駛近海運碼頭時，雪龍2號通過由兩艘拖船及1艘消防船對射形成的水拱門，船員向岸邊揮手。

李家超致辭時表示，雪龍2號以香港作為回航首站，向香港市民展示極地考察的工作及科研成果，充分體現中央政府對香港的重視及關愛，認為今次訪港活動將提升香港市民對國家科研成就的自豪感，鼓勵香港青年投身創科行列，亦加深香港市民對極地及氣候變化問題的關注。

首兩日參觀名額已爆滿

雪龍2號今起至本周五（12日）開放予公眾參觀，參觀者將被分組，參觀時間約20至25分鐘，每日可有約500至1000人到訪。「雪龍2」號訪港籌委會主席馬逢國表示，首兩日名額已爆滿，形容反應踴躍，學校等團體導賞亦都預約爆滿。訪港執委會主席何建宗表示，近日與國家自然資源部官員交流期間，獲對方口頭承諾，香港科學家將來可獲恆常配額登船參觀，亦可參與深海等其他科學硏究。

雪龍2號訪港期間，考察隊將出席中大主辦的國際會議，並會與香港學生對談，4月10日當晚雪龍2號上空亦會有無人機表演。