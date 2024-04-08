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上水老婦伏屍坑渠疑捱撞　家屬冀尋真相　哭訴「好多嘢未幫佢做」 (12:38)

一名老婦上周在上水松柏塱騎單車，疑因交通意外飛墮路邊坑渠，被發現時當場證實死亡。死者親友今早（15日）抵達富山公眾殮房認屍，神情哀傷，至約11時離開。死者女兒劉小姐透露，媽媽每日都踩單車途經上址，對路線熟悉，而且行車速度慢，現階段最想知道意外真相，「點解我媽會去咗條渠到」。

死者女兒劉小姐指，媽媽具有愛心、喜愛動物及大自然，每日都踩單車到附近餵狗、羊，惟當日相信有人駕車由後方撞到媽媽。她與家屬現階段最想知道意外真相，希望途經者可提供閉路電視，以讓一家了解事發經過，包括是否有人曾移動屍體，「我想了解佢點樣令我媽咁孤單，一晚呀」。

劉小姐又指，媽媽一向身體健康，哭訴「原本打算星期五搵佢，幫佢屋企整野髹油」，惟早上九時許接到媽媽來電，惟對方是警員，已心知不妙，「原先中午係打算見到一個健健康康的人，但（媽媽）原來半夜已經唔喺到」，坦言至今仍自責，未留意到她沒有返家。

劉小姐稱，假如當初司機撞到媽媽後致電報案，媽媽就不會失救。她又指「你撞到棵樹都落車睇下棵樹有冇爛」，質疑對方意外後不顧而去。她受訪時情緒激動，指現司機已被捕，但媽媽亦離世，她哭指「我好多嘢未幫佢做」、「好多嘢佢未享受過」。

上周五早上8時許，一名剪草工人駕駛工程車到上水松柏塱，在近青山公路古洞段村口的無名路停下，準備清除雜草，發現老婦倒臥路邊坑渠內，頭部受傷，旁邊有架單車倒地。警方及救護員到場證實69歲黃姓老婦當場死亡。據悉，警方翻查附近村屋閉路電視，發現周四10時許，事主騎單車經過上址路面駛往青山公路方向，稍後一輛深色私家車高速駛過。警員其後在上水祥華邨拘捕39歲陳姓男司機，報稱汽車維修員，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後沒有停車」等罪名。

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