【持續更新】黎智英案｜李宇軒稱IPAC欲推動各國取消與港引渡法例　惟未達共識 (11:08)

【11:21】休庭。

【10:50】控方展示李宇軒與英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）之間的對話信息，提及7月3日的「16 co-chair」會議。李稱他忘記出席名單，但指IPAC成立時集合8個國家的議會，每個議會再選出兩人為聯合主席（co-chair），故共有16名聯合主席。

控方展示一則「重光團隊（SWHK）」的Twitter帖文，提及感謝加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及加拿大公民支持終止與香港的引渡條例。李確認帖文與加拿大終止與香港的引渡條例一事相關。

李另指，當時「重光」曾草擬3封信件及交給李作範本之用，內容是要求外國終止與香港的引渡條例，3封信的對應國家分別是葡萄牙、愛爾蘭及捷克，不過李並沒有將信轉寄給以上國家。李補充，在他被捕前，不肯定捷克有否加入IPAC，另外兩國則沒有加入IPAC。

【10:04】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供。控方詢問有關對華跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）的事宜，李稱2020年7月3日，IPAC舉行兩次會議，其中一次會議為各國議員表達其司法管轄區內如何檢視香港的引渡條例。

李續指，會議之目標可以理解為如果有些國家未能修正引渡條例，便希望能推動該些國家表態不支持引渡條例，另一目標是希望該些國家能夠直接取消引渡條例，效果會更好，但也更難以實踐。惟李指，從會議記錄可見，該會議沒有達成任何共識，比較似是讓各國議員「throw ideas同concerns出嚟（拋出構思與關注），加上該會議是IPAC首度開會，故未達至有共識的程度。

明報記者 楊志權、湯璧瑜