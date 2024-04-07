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運物局：T4主幹路工程物有所值　重推2006年方案減成本不可行 (14:30)

立法會財委會原定3月底審議沙田T4主幹路工程共71.6億元撥款申請，政府在審議前以需時補充文件為由臨時抽起。運輸及物流局於今再於Facebook發帖文，稱理解工程引起議員關注，但強調要一併考慮項目帶來的交通裨益、對市民的便捷和經濟效益，稱造價看似高昂，但設計實而不華，「惠民設施用得其所，物有所值。」

局方表示，受物料、人工、通脹各項成本上升的因素影響，工程造價於過去10多年間飆升不少，政府正進行一項策略性研究找出建造成本高昂的主要原因，以制訂策略性措施降低成本，又稱會繼續積極解說，爭取立法會早日的支持，令工程盡快上馬，令到項目的成本不會再因為延遲而進一步上升。

有意見質疑當局不採用2006年的方案以減低成本，運物局於帖文中表示當年的方案不可行，解釋指當時方案遭多方反對而擱置，若重提舊方案，可預期一樣遭到極大反對；加上重啟諮詢規劃和刊憲的程序短則1年、長則3數年，等同將項目推倒重來，會蹉跎時間，令到當區的交通困局雪上加霜。局方又表示，目前的T4主幹路比2006年最初提出的方案新增不少特色，包括減低對景觀影響、提供新的休憩設施等。

運物局：推展項目時會採取措施控制成本

運物局又表示，因應議員對工程造價的關注，政府內部認真審視工程各個部分的成本預算，結果顯示，高架天橋和地底隧道的建造單位成本，與近年其他相近項目，如中九龍幹線和將軍澳-藍田隧道等的相若。局方稱，推展T4主幹路工程項目時，會一如以往採取不同措施以控制成本，務求令工程能按時完成，並將工程費用控制在核准工程預算範圍之內。

運物局指出，從T4主幹路工程的策略性功能、新增的公共設施，及和其他類似項目的造價相比，會發現項目符合發揮成本效益、務求節約為本、持有可比價格，及具備成本競爭力的元素。局方強調，T4主幹路可為馬鞍山以及沙田的居民提供一條暢通便捷的道路，亦能分流及舒緩大埔公路和吐露港公路面對的交通壓力，並令市民出行時間減省40%。

相關字詞﹕編輯推介 T4主幹路 運輸及物流局

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