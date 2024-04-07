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團體研究：「臨時收容中心」地點偏遠　租戶抗拒遷入 (14:08)

根據安置政策，不適切居所租戶若受屋宇署執法行動以致無家可歸，可暫住「臨時收容中心」或申請位於屯門寶田的中轉屋。團體「關注安置政策連線」一項研究顯示，約68.8%受訪者表示，即使受到政府部門執法而被迫搬遷，也不會選擇入住屯門的臨時收容中心及中轉屋，主因是地點偏遠。

調查以網上問卷和探訪形式，在今年1月至3月向全港不同居於不適切居所居民，如劏房、天台僭建屋、工廈劏房、寮屋等住戶進行調查，了解不適切居所住戶的狀况、對安置政策看法及建議，共收集105份有效問卷。調查發現，不同意入住屯門臨時收容中心及中轉屋的受訪者，當中近八成受訪者會選擇重新遷到不適切居所居住。而且，約六成受訪者分別認為屯門寶田邨地點偏遠，以及擔心影響工作或上學等生活。

團體建議政府應增設中轉房屋單位，分布在本港五大區域，如新界東、新界西、九龍東、九龍西和香港島，以解決居民獲安置在鄰近社區的需要，並建議將較不受歡迎的空置單位轉為臨時收容中心及中轉房屋，讓受影響租居民可選擇屯門以外的地方。對於部分較不受歡迎的空置單位為垃圾房附近或是兇宅，團體成員陳偉雄表示，臨時收容中心及中轉房屋用於過渡，認為受影響居民的主要考慮因素為地點。

另外，出席調查發佈會的不適切住戶居民住在荃灣或葵涌區，皆表示若受到政府執法行動，不會考慮入住屯門中轉屋。其中荃灣工廈劏房約3年的陳先生認為工廈劏房的衞生和私隱方面，較一般劏房、中轉屋或臨時收容中心為佳，建議政府研究工廈住宅合法化。

相關字詞﹕編輯推介 臨時收容中心 關注安置政策連線

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