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垃圾徵費︳先行先試指定袋使用率兩成多至一半不等　謝展寰稱住戶反映回收點太遠 (12:12)

垃圾徵費「先行先試」實施近一周，環境及生態局長謝展寰於無綫《講清講楚》中表示，各試點使用指定袋的比例參差，由兩成多至一半不等，其中以私人住宅、商店及院舍參與率較高。他說，有住戶對指定袋的形狀感不滿，認為不容易包起垃圾；有三無大廈住戶反映回收點距離太遠，亦有少數人認為措施太煩，無興趣參與。被問到8月1日如期全港推展垃圾徵費的機會是否很微，謝展寰說，不希望在未全盤檢視先行先試成效下，作任何推測及估計，但強調政府會以務實態度處理，不會迴避問題，考慮是否有處理方法，再部署下一步。

謝展寰形容，大部分試點內的居民願意參與「先行先試」，稱一般各住宅有8至9成住戶願意領取免費袋，惟使用率不高。他稱住宅方面，私樓的使用率較高，公屋「一半半」，其中一幢三無大廈的使用率僅2、3成，認為與住客工作類型或背景有關。謝展寰估計，部分三無大廈的住戶可能工作較辛勞，出入或不會留意大廈通告，故不知道有先行先試，而要他們改變生活習慣，他們亦會較不感興趣和抗拒。他又分析，商店、餐廳及院舍的使用率較高，是因為相關人員大部分是僱員，故會按僱主的指示參與。

謝展寰又說，初步訪問數名參與者，有人反映可以習慣垃圾徵費措施，亦有人認為指定袋太貴，當要收費就不會使用；另外院舍反映，指定袋的形狀為平口，不便包起垃圾，提議要在袋的兩邊增設帶或挽手。對於有市民認為回收設施距離住宅太遠，被問到當局能否在未來數月大量增加相關設施，以致市民步行5分鐘即可達，謝展寰回應，技術上不可能短時間內將回收設施加倍，又說暫時只收到初步反應，會視乎先行先試的整體情况，再作最後評核。

謝展寰：不覺政府有誤判

他表示，垃圾徵費已討論多年，現時的營商環境及經濟氣氛已比當年提出措施時有改變，同時亦影響社會氣氛，認為徵費會對企業、飲食業及院舍的成本有影響，但至何等程度則要透過先行先試作了解，強調政府會以民為本，亦十分重視民生、民意及民心，會檢視政策的技術問題之餘，亦會考慮參加者的感受及情緒。

被問到社會現時對推行垃圾徵費有分歧，政府是否錯判形勢或只是時勢問題，謝展寰不覺得有誤判，稱政府在每個階段都小心地做，並進行大量諮詢及討論，又說客觀形勢、如營商環境在多年內有很大轉變，認為未來政府要思考在可行的情况下，加快落實新措施。

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